На Росії заборонили оприлюднювати дані про майно Патріарха Кирила

22 червня 2017, 10:43 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Державна дума РФ у третьому, остаточному, читанні ухвалила законопроект, що дозволяє засекречувати дані про майно вищих посадовців. Ініціативу було ухвалено 21 червня, повідомляє ГОРДОН.

Унесений у лютому президентом Володимиром Путіним законопроект №99654-7 про розширення повноважень Федеральної служби охорони (ФСО) до другого читання було доповнено поправкою голови комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Василя Піскарьова ("Единая Россия").

"Обробку персональних даних об'єктів державної охорони і членів їхніх сімей здійснюють за їхньою згодою та (або) за згодою органів державної охорони, за винятком персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю за федеральними законами", – ідеться в поправці.

Водночас під "об'єктами державної охорони" в цьому випадку розуміють президента, прем'єр-міністра, генпрокурора, голів слідчого комітету, спікерів Думи і Ради Федерацій, а також глав Верховного і Конституційного судів. Окрім того, до переліку осіб, які перебувають під держохороною, входить зокрема й Патріарх Кирило, причому повний список охоронюваних засекречено.

Водночас додаток про "членів їхніх сімей" дає змогу видаляти інформацію про будь-яких родичів: глава російського відділення Transparency International Ілля Шуманов пояснив "Московскому комсомольцу", що мова тут може йти навіть про двоюрідних племінників, оскільки поняття "члена сім'ї" ніяк не конкретизовано в законопроекті.

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії,Держдума,Кирил (Гундяєв)
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    • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

      Це Традиційне Християнське Свято.

    • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

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    • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

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    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

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