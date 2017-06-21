На Росії заборонили оприлюднювати дані про майно Патріарха Кирила

Державна дума РФ у третьому, остаточному, читанні ухвалила законопроект, що дозволяє засекречувати дані про майно вищих посадовців. Ініціативу було ухвалено 21 червня, повідомляє ГОРДОН.

Унесений у лютому президентом Володимиром Путіним законопроект №99654-7 про розширення повноважень Федеральної служби охорони (ФСО) до другого читання було доповнено поправкою голови комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Василя Піскарьова ("Единая Россия").

"Обробку персональних даних об'єктів державної охорони і членів їхніх сімей здійснюють за їхньою згодою та (або) за згодою органів державної охорони, за винятком персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю за федеральними законами", – ідеться в поправці.

Водночас під "об'єктами державної охорони" в цьому випадку розуміють президента, прем'єр-міністра, генпрокурора, голів слідчого комітету, спікерів Думи і Ради Федерацій, а також глав Верховного і Конституційного судів. Окрім того, до переліку осіб, які перебувають під держохороною, входить зокрема й Патріарх Кирило, причому повний список охоронюваних засекречено.

Водночас додаток про "членів їхніх сімей" дає змогу видаляти інформацію про будь-яких родичів: глава російського відділення Transparency International Ілля Шуманов пояснив "Московскому комсомольцу", що мова тут може йти навіть про двоюрідних племінників, оскільки поняття "члена сім'ї" ніяк не конкретизовано в законопроекті.