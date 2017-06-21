НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Патріарху УГКЦ Йосифу Сліпому

У Музеї грошей Національного банку України 20 червня 2017 року відбулася презентація пам’ятної монети "Йосиф Сліпий", присвяченої пам’яті одного з найвизначніших мужів Вселенської Церкви ХХ сторіччя Блаженнійшого Верховного Архієпископа Йосифа Сліпого. Про це інформує прес-служба НБУ.

У презентації взяли участь Секретар Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, Адміністратор Патріаршої курії Української греко-католицької церкви владика Богдан (Дзюрах), народний депутат України Юрій Шухевич, громадський діяч і дослідник новітньої історії України Василь Штокало, автор книги "Йосиф Сліпий: ректор, митрополит, в’язень, кардинал і патріарх", музеєзнавець, ученийсекретар Інституту релігієзнавства (філія Львівського музею історії релігії) Олександра Киричук, заступник начальника відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту грошового обігу Національного банку України Вікторія Сузанська, а також автори ескізів монет Володимир Таран та Олександр Харук.

Вікторія Сузанська, заступник начальника відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту грошового обігу Національного банку України, розповіла, що Національний банк України 20 червня цього року увів у обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні "Йосиф Сліпий".

"У цьому році відзначається 125-та річниця від дня народження церковного і громадського діяча, педагога, мецената, богослова, патріарха Української греко-католицької церкви (у 1975 – 1984 роках) Йосифа Сліпого (мирське ім’я – Йосип Іванович Коберницький-Дичковський), – зауважила Вікторія Сузанська. – Йосиф Сліпий – символ українського незламного духу, його метою була консолідація українців у світі. Щоб ушанувати світлу пам’ять патріарха і привернути увагу суспільства до глибоких духовних цінностей, нетлінних традицій Української держави, Національний банк ввів в обіг сьогодні цю пам’ятну монету".

Владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, висловив подяку колективу Національного банку та авторам ескізів за новаторське втілення постаті патріарха Йосифа Сліпого у пам'ятній монеті. "Я вважаю, що це є данина вдячності Української держави та українського народу своєму великому синові, який поклав життя заради розбудови української Церкви та незалежної України. Навіть у найдраматичніші і найважчі часи свого життя і служіння патріарх Йосиф вірив у Бога, вірив у переможну силу правди, вірив у те, що Українська держава обов'язково відбудеться, і ця монета тепер нагадуватиме нам про видатний подвиг патріарха Йосифа", - сказав владика Богдан.

Автор книги "Йосиф Сліпий: ректор, митрополит, в’язень, кардинал і патріарх" Олександра Киричук зауважила, що життєвий шляхпатріарха Йосифа Сліпого заслуговує на вшанування: "Ця людина, яка здобула високу європейську освіту, за віру й відданість Україні 18років свого життя відбула в радянських таборах. Після звільнення він вимушено проживав за межами України. В еміграції, у вже похилому віці, Йосиф Сліпий розгорнув бурхливу діяльність – створив у Римі острівець українства, цілий комплекс релігійних, наукових та культурних закладів, фактично заново організував Український католицький університет у Римі та його філії в Буенос-Айресі, Лондоні, Чикаго, Філадельфії, відновив роботу Синоду єпископів, сприяв виданню сотень теологічних праць". Вона додала, що, помираючи,патріарх заповідав поховати його в незалежній Україні у Соборі Святого Юра у Львові, де і знайшов свій останній спочинок.

"Шлях патріарха до втілення в пам’ятній монеті був дуже тернистим. Я вдячний, що сьогодні, у рік 125-ї річниці від дня його народження, ми разом можемо гідно та з гордістю вшанувати пам’ять великого праведника християнського світу Йосифа Сліпого", –сказав громадський діяч, дослідник новітньої історії України Василь Штокало.

Монета "Йосиф Сліпий" поповнила серію "Видатні особистості України", її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 12,8 г, діаметр – 31,0 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети розміщено римський собор (збудований за сприяння Йосифа Сліпого), під яким написи: СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ, РИМ; та львівський собор, під яким написи: СОБОР СВЯТОГО ЮРА, ЛЬВІВ (собор Галицької митрополії УГКЦ, очолюваної митрополитом Йосифом Сліпим, у якому покоїться його прах).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Йосифа Сліпого, який ніби затиснутий кутами матових площин, що символізують мученицьку, подвижницьку долю патріарха, з обох сторін від портрета – слова з його заповіту: "…МОЛІТЬСЯ, ПРАЦЮЙТЕ І БОРІТЬСЯ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДУШІ, КОЖНОЇ ЛЮДИНИ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ І ЗА ВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД…".

Художниками ескізів пам’ятної монети виступили київські митці Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульпторами – Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.