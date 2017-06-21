Порошенко зустрівся з Главою УПЦ в США (Константинопольського Патріархату)

21 червня 2017, 10:08 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент Петро Порошенко під час візиту до США вшанував жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та зустрівся з митрополитом Антонієм (Щербою), першоєрархом Української Православної Церкви у США (Константинопольський Патріархат) та іншими священнослужителями, повідомляє сайт УПЦ в США.

«Більшість у світі не знали, де є Україна, не кажучи вже про Голодомор. А сьогодні не знайти в світі людини, яка б нас не любила, не поважала і не віддавала данину нашому народу», - зазначив Президент.

Глава української держави зазначив, що Україна пройшла велику відстань, незважаючи на шалені випробування, і подякував українській громаді США за значні зусилля і єдність.

«Все, що відбувається зараз в Україні, є в серці діаспори. Ми це відчуваємо. І нам не потрібно звертатись за допомогою - діаспора і так робить все, що може», - сказав Президент.

Петро Порошенко зазначив, що завдяки зусиллям української громади військові, що отримали поранення в АТО, отримують у США необхідну підтримку і допомогу у лікуванні та реабілітації.

 

 

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теги до статті:Антоній (Щерба),Петро Порошенко,США
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Останні коментарі

  • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

    Це Традиційне Християнське Свято.

  • Грицько | 20 червня 2017, 11:32

    а я знав , що так буде, і 99% моїх одновірців теж, а також і багпто представників протестантів. тому нас ніхто не кинув і не обманув. ясно що на майдан ходили одні педики.

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

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