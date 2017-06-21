Порошенко зустрівся з Главою УПЦ в США (Константинопольського Патріархату)

Президент Петро Порошенко під час візиту до США вшанував жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та зустрівся з митрополитом Антонієм (Щербою), першоєрархом Української Православної Церкви у США (Константинопольський Патріархат) та іншими священнослужителями, повідомляє сайт УПЦ в США.

«Більшість у світі не знали, де є Україна, не кажучи вже про Голодомор. А сьогодні не знайти в світі людини, яка б нас не любила, не поважала і не віддавала данину нашому народу», - зазначив Президент.

Глава української держави зазначив, що Україна пройшла велику відстань, незважаючи на шалені випробування, і подякував українській громаді США за значні зусилля і єдність.

«Все, що відбувається зараз в Україні, є в серці діаспори. Ми це відчуваємо. І нам не потрібно звертатись за допомогою - діаспора і так робить все, що може», - сказав Президент.

Петро Порошенко зазначив, що завдяки зусиллям української громади військові, що отримали поранення в АТО, отримують у США необхідну підтримку і допомогу у лікуванні та реабілітації.