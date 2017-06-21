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Порошенко зустрівся з Главою УПЦ в США (Константинопольського Патріархату)
21 червня 2017, 10:08 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Президент Петро Порошенко під час візиту до США вшанував жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та зустрівся з митрополитом Антонієм (Щербою), першоєрархом Української Православної Церкви у США (Константинопольський Патріархат) та іншими священнослужителями, повідомляє сайт УПЦ в США.
«Більшість у світі не знали, де є Україна, не кажучи вже про Голодомор. А сьогодні не знайти в світі людини, яка б нас не любила, не поважала і не віддавала данину нашому народу», - зазначив Президент.
Глава української держави зазначив, що Україна пройшла велику відстань, незважаючи на шалені випробування, і подякував українській громаді США за значні зусилля і єдність.
«Все, що відбувається зараз в Україні, є в серці діаспори. Ми це відчуваємо. І нам не потрібно звертатись за допомогою - діаспора і так робить все, що може», - сказав Президент.
Петро Порошенко зазначив, що завдяки зусиллям української громади військові, що отримали поранення в АТО, отримують у США необхідну підтримку і допомогу у лікуванні та реабілітації.
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Останні коментарі
Це Традиційне Християнське Свято.
а я знав , що так буде, і 99% моїх одновірців теж, а також і багпто представників протестантів. тому нас ніхто не кинув і не обманув. ясно що на майдан ходили одні педики.
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.