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Кабмін знов змінив склад міжвідомчої Комісії з питань релігійних організацій
16 червня 2017, 11:16 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
До складу міжвідомчої Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій введено Міністра культури та визначеного його заступником голови Комісії.
Таке доповнення передбачено Постановою Кабміну України від 7 червня 2017 року № 389, повідомляє Інституту релігійної свободи.
Перед цим, у березні 2015 року, новопризначений Уряд оновив керівництво і склад цієї Комісії, проте так і не скликав жодного її засідання.
Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій була створена у 2008 році як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України. Однак останнє її засідання відбулося ще за часів попередньої влади у 2012 році, а перед цим ще три роки засідання не скликалися.
Нещодавно Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій знов нагадала Уряду про важливість відновлення діяльності цієї Комісії. Зокрема, на словами релігійних діячів та експертів, міжвідомчого опрацювання потребують питання спрощення реєстрації релігійних організацій та проблематика загальної перереєстрації їх статутів, функціонування капеланської служби в умовах російської агресії та порядок проходження альтернативної служби під час мобілізації, вирішення питань гуманітарної допомоги та опрацювання питань неприбуткового статусу релігійних організацій.
Як повідомляв ІРС, питання міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин віднесено в Кабінеті Міністрів до компетенції Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка. В тому числі він є головою Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій, зокрема організовує роботу Комісії, забезпечує скликання і проведення її засідань.
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Останні коментарі
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.