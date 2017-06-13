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Долю конфліктного храму у Коломиї слід вирішувати у публічній площині, - голова ІОДА
14 червня 2017, 10:25 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук прокоментував конфлікт довкола церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці у Коломиї.
Як повідомляв КУРС, 5 червня під тиском громадськості в Коломиї зачинили і опечатали унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури – церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка перебуває в користуванні релігійної громади УПЦ (Московського Патріархату). Громада вимагає повернути церкву до Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. Представники Коломийської міської ради, громадських організацій, релігійних громад різних конфесій домовилися, що вирішать долю храму-пам'ятки без конфліктів.
"Я зустрічався з владиками різних конфесій і казав: люди, давайте не гарячкувати. Церква стояла і проводилися Богослужіння з 1991 року, і сьогодні чомусь підняли це питання", – зазначив Олег Гончарук.
Він нагадав, що споруда церкви перебуває у державній власності і є пам’яткою архітектури національного значення. Гончарук обіцяв, що облдержадміністрація сприятиме тому, щоб церкву обладнали пожежною сигналізацією, та проконтролює реставрацію церкви відповідно до нормативних документів.
"Потім я запрошу до консолідованого вирішення питання щодо того, кому має належати ця церква. Винесу цю проблему у публічну площину, – пообіцяв Гончарук. – На жаль, знову спекуляція. Хто кому у нас в Івано-Франківській області не дозволяє проводити церковні обряди? Візьміть місто Івано-Франківськ – будуються церкви. Хто в нас не дозволяє будувати церкви?"
Він закликав представників облради та районної влади Коломиї спільно вирішити цю проблему.
"Ну не зійшовся світ клином на одній проблемі. Маленька церковка, а сьогодні про нас говорить вся Україна, причому в негативному руслі", – підсумував Гончарук.
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Останні коментарі
Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".
Гумор-сатира.
Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.
Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі
Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими