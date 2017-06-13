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Активісти та учасники АТО переконали депутатів не виділяти землю УПЦ (МП)
13 червня 2017, 12:23 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Депутати Квасилівської сeлищної ради, що на Рівненщині, 12 червня на позачерговій сесії відмовили УПЦ (МП) у виділенні земельної ділянки на вулиці Перспективній. Там священнослужителі хотіли звести Духовно-просвітницький центр з надання соціальної та духовної реабілітації дітям та молоді з особливими потребами.
Проти виділення ділянки представникам УПЦ (МП) виступили громадські активісти та учасники АТО зі Здолбунівщини і Рівненщини.
Як інформує ZDOLBUNIV.COM, під час позачергової сесії депутати активно дискутували щодо ролі УПЦ (МП) у супільно-релігійних процесах у державі. Люди, зокрема, не вірили в те, що у разі виділення земельної ділянки на ній постане саме реабілітаційний центр, а не форпост «русского мира» і пункт промивання мізків у потрібному ідеологічному напрямку.
Після усіх думок,які були висловленні щодо УПЦ (МП), один із священиків заявив, що забирає свою заяву з проханням виділити землю його єпархії.
Активісти-протестувальники зі свого боку сподіваються, що в недалекому майбутньому на цій земельній ділянці постане дошкільний навчальний заклад, який передбачений генпланом забудови смт. Квасилів.
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Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".
Гумор-сатира.
Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.
Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі