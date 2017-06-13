Активісти та учасники АТО переконали депутатів не виділяти землю УПЦ (МП)

13 червня 2017, 12:23 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Депутати Квасилівської сeлищної ради, що на Рівненщині, 12 червня на позачерговій сесії відмовили УПЦ (МП) у виділенні земельної ділянки на вулиці Перспективній. Там священнослужителі хотіли звести Духовно-просвітницький центр з надання соціальної та духовної реабілітації дітям та молоді з особливими потребами.

Проти виділення ділянки представникам УПЦ (МП) виступили громадські активісти та учасники АТО зі Здолбунівщини і Рівненщини.

Як інформує ZDOLBUNIV.COM, під час позачергової сесії депутати активно дискутували щодо ролі УПЦ (МП) у супільно-релігійних процесах у державі. Люди, зокрема, не вірили в те, що у разі виділення земельної ділянки на ній постане саме реабілітаційний центр, а не форпост «русского мира» і пункт промивання мізків у потрібному ідеологічному напрямку.

Після усіх думок,які були висловленні щодо УПЦ (МП), один із священиків заявив, що забирає свою заяву з проханням виділити землю його єпархії.

Активісти-протестувальники зі свого боку сподіваються, що в недалекому майбутньому на цій земельній ділянці постане дошкільний навчальний заклад, який передбачений генпланом забудови смт. Квасилів.

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,Земельно-майнові конфлікти,УПЦ (МП) на Рівненщині
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Останні коментарі

  • Dante Perez | 13 червня 2017, 03:26

    Мій рот повний показань, мій коханець покинув будинок протягом двох місяців в Південній Африці в якості туриста, де вона мала на увазі хлопчика, і вона розгубилася хлопчиком, моя подруга

  • Fr. Valerii | 12 червня 2017, 11:31

    Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 22:41

    Гумор-сатира.

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

    Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

    Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

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