Депутати просять Президента зупинити незаконне будівництво біля Патріаршого собору УГКЦ

Більше 80 народних депутатів підписали звернення до Президента України щодо припинення незаконного будівництва на лівому березі Дніпра неподалік Патріаршого собору УГКЦ.

Про це повідомила депутат від фракції БПП Наталія Новак під час виступу в парламенті, повідомляє Укрінформ.

"Більше 80 депутатів підписали звернення до Президента України стосовно незаконної забудови біля Патріаршого греко-католицького собору... Це звернення до Президента стосовно грубого нехтування Конституцією Україна та законів України", - сказала Новак.

Вона також додала, що Київрада незаконно змінила цільове призначення земель неподалік Патріаршого собору УГКЦ.

"Рішенням Київради незаконно змінили цільове призначення. Причому основні містобудівні документи, генеральний план - в них були внесені зміни, не було обгрунтування. Тому й зараз ці землі є землями водного фонду", - сказала депутат.

Новак наголосила, що сьогодні, не дивлячись на те, що УГКЦ, Мінекології та громада виграли два суди, які скасовують рішення Київської міської ради, якими хотіли зменшити водозахисні смуги Дніпра, будівництво продовжується.

"Тому ми звертаємося до Президента України, щоб припинити незаконне будівництво, і припинення незаконного будівництва на лівому березі Дніпра буде прикладом відновлення законності. Підписалися більше 80 нардепів", - повідомила вона.