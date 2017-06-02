Рада Церков ініціює скасування загальної перереєстрації релігійних організацій

З огляду на складнощі з перереєстрацією статутів релігійних організацій, що вимагається Податковим кодексом, ВРЦіРО проситиме парламент змінити підхід на користь законодавчого регулювання неприбуткового статусу, а не статутного.

Таке рішення Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій прийняла на своєму засіданні 1 червня, повідомляє Інституту релігійної свободи.

Представники Церков зауважили, що обласні державні адміністрації неспроможні опрацювати ту кількість статутів релігійних громад, які вже подані їм на перереєстрацію. За офіційними даними, наразі стан перереєстрації всіх релігійних організацій у кожній області та Україні загалом не перевищує 10%.

Цю інформацію підтвердив під час засідання начальник Відділу моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Іван Папаяні. За його словами, єдиним виходом з цієї ситуації є законодавче визнання особливого статусу релігійних організацій, що має закріпити на рівні закону неприбутковий характер їх діяльності.

Саме такі зміни Рада Церков запропонує прийняти Верховній Раді. Це дозволить замість складної та довготривалої перереєстрації статутів усіх 35 тисяч релігійних організацій, безпосередньо у профільному Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» зазначити вимоги до неприбуткової діяльності, які Податковий кодекс наразі передбачає вносити до статутів.

Окрім цього, задля узгодження позиції міністерств і відомств з цієї та іншої проблематики ВРЦіРО закликає Кабінет Міністрів нарешті відновити діяльність міжвідомчої Комісії з питань забезпечення прав релігійних організацій. Останнє засідання цієї Комісії відбулося ще за часів попередньої влади у 2012 році.

Також під час засідання глави Церков і релігійних організацій обговорили разом із в.о. Міністра охорони здоров’я Уляною Супрун зміст медичної реформи в Україні, усвідомлюючи її необхідність та невідкладність.

Крім цього, відбулася дискусія на тему розвитку системи паліативної допомоги в Україні, зокрема в інтересах невиліковно хворих дітей. До обговорення долучився і Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. У підсумку бажаючі члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій долучилися до підписання Хартії прав дитини, яка помирає (Трієстської Хартії).

Варто зауважити, що напередодні засідання Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій прийняла з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей (1 червня) Відкрите звернення на захист сім’ї та дітей.