Синод УПЦ (МП) закликає депутатів не голосувати за проекти Законів №4128 та №4511

Священний Синод УПЦ (МП), який відбувся у Харкові 27 травня, закликав депутатів ВРУ не приймати проекти Законів №4128 та №4511, які у Московській Патріархії називають «антицерковними», «антирелігійними» та навіть «антидержавними».

Учасники Синоду, яку інформує офіційний сайт УПЦ (МП), вважають, що прийняття цих законопроектів може призвести релігійної ворожнечі, дискримінації, порушення свободи совісті та віросповідання.

Єпископат УПЦ (МП) також подякували своїм священнослужителям та вірянам, які вийшли пікетувати парламент 18 травня, коли депутати мали голосувати за проекти Законів №4128 та №4511.

Як уже зазначала РІСУ, законопроект № 4128, авторства народного депутата В. Єленського, доповнює існуючий закон «Про свободу совісті та релігійні організації» пунктом про спрощення процедури внесення змін чи перереєстрації статутів релігійних громад. Згідно із цим законопроектом долю парафії мають вирішували самі віруючі, а не єпархіальне керівництво чи митрополія. Зміни зможуть внести за згодою більшості від членів громади на парафіяльних зборах.

Законопроект також визначає, що належність до громади визначається самоідентифікацією та участю у релігійному житті громади.

Основні критики цього законопроекту, а це зокрема вище керівництво УПЦ, РПЦ та представники «Опозиційного блоку», заявляють, що згідно з цим законопроектом до парафії можуть приїхати будь-які сторонні люди та проголосувавши та парафіяльних зборах змінити юрисдикцію громади. Однак цього в принципі не може відбутися, оскільки, щоби приймати участь у зборах, треба, відповідно до законопроекту, приймати участь у релігійному житті громади, тобто бути прихожанином.

Більше того, для того, щоби не виникало суперечок та голосування не було фіктивним, Комітет з питань культури і духовності запропонував додатковий запобіжник. Остаточну правочинність загальних зборів має визнати керівний орган громади (парафіяльна рада, членське зібрання тощо). Таким чином виключається будь-яка можливість привезти «туристів» зі сторони, щоби ті проголосували і перевели громади в іншу юрисдикцію.

Однак численні негативні заяви в ЗМІ щодо цього законопроекту частіше всього є маніпулятивними, оскільки вони зосереджуються на одному пункті законопроекту, і, на жаль, не аналізують його повністю. Митрополит Онуфрій навіть заявив, що «відбувається підміна понять, і територіальну громаду ототожнюють із релігійною громадою». Хоча, як видно з самого тексту законопроекту, право участі у голосуванні, щодо будь яких змін надаються не за місцем проживання людини, а за її участю у релігійному житті громади.

Критиків цього документа, перш за все з УПЦ, хвилює, що ці правки зроблять можливим переходи парафій з Московського до Київського патріархату, там, де цього вимагають віруючі. Оскільки зараз вони не мають на це законної процедури. «Держава не має права і не буде втручатись в автономію релігійної громади і порядок, згідно з яким будуть регулювати релігійне членство, лишається на розсуд самої громади. Головний механізм полягає в тому, що людина не лише ототожнює себе з громадою, але й бере активну релігійну участь у її житті. Зміни полягають і в тому, що у разі рішення більшості про зміну юрисдикції, вони так само отримують і релігійне майно» – наголошує ініціатор документу В. Єленський.

Другий законопроект, що викликав резонанс в ЗМІ, є документ № 4511. Цей документ створює нові умови для функціонування конфесій, центри яких знаходяться в країні-агресорі. Так запроваджується підписання додаткових договорів між Державою та релігійними організаціями такої конфесії. Зокрема, встановлюється обов`язковим погодження кандидатів на вищі церковні посади та запрошених іноземних релігійних діячів з державними органами. Також в разі виявлення факту співпраці представників громади з терористами, Держава лишає за собою право припинити діяльність такої громади.

Цей законопроект критикується за надмірне втручання органів державної влади у внутрішнє життя конфесій. Однак його метою є захист національних інтересів України через законодавче встановлення особливого статусу релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі-агресор, що, на думку авторів законопроекту, створить можливість уповноваженим державним органам України своєчасно виявляти та належним чином реагувати на потенційні деструктивні впливи зовнішніх чинників з використанням релігійних факторів і впливів на громадськість, а також порушень територіальної цілісності і державного суверенітету України.

Нагадаємо, що як заявив один зі співавторів законопроекту № 4511 депутат Дмитро Тимчук: «Все, що ми хочемо від цієї Церкви [УПЦ (МП)] зазначеним законопроектом – це змусити її взяти на себе зобов'язання не здійснювати антиукраїнську діяльність в Україні».