Головний рабин Києва та Мінсоцполітики обговорили співпрацю в сегменті гуманітарної допомоги

26 травня 2017, 13:43 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Питання надання Україні гуманітарної допомоги та напрямки співпраці з Благодійною організацією «Благодійний фонд праведника Нахмана з Бреславу» заступник Міністра соціальної політики Олександр Привалова обговорив з головним рабином м. Києва та України Яківом Дов Блайхом, інформує Урядовий портал.

Зокрема, Олександр Привалов наголосив, що Міністерство завжди відкрите до конструктивного діалогу та ефективної співпраці. Він поінформував, що рішення щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою приймається Мінсоцполітики згідно з чинним законодавством - Закону України «Про гуманітарну допомогу» - та з урахуванням розгляду позицій центральних органів на засіданні робочої групи з питань гуманітарної допомоги.

«Гуманітарна допомога – це цільова адресна безоплатна допомога, що надається іноземними або вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги, які її потребують у зв’язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб тощо. Мінсоцполітики висловлює щиру вдячність всім небайдужим людям та організаціям, хто готовий таку допомогу надати», - наголосив заступник Міністра.

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теги до статті:Мінсоцполітики,Олександр Привалов,Яків Дов Блайх
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Останні коментарі

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    Бо ще той день не настав.

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    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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