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Аваков пообіцяв передати Вірменській Католицькій Церкві костел св. Казимира у Львові
25 травня 2017, 12:15 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Львівський костел св. Казимира, який зараз перебуває у власності Львівського державного університету внутрішніх справ, передадуть Вірменській Католицькій Церкві. Про це 23 травня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з делегацією ВКЦ, інформує сайт МВСУ.
За його словами, в Україні понад 80 храмів та різних сакральних споруд, що історично належали національно релігійним організаціям українських вірмен. Нині вірменським релігійним громадам повернули лише п’ять із них.
«Так сталося, що у власності МВС – на території Львівського державного університету внутрішніх справ, перебуває пам’ятка, яка належала Вірменській Католицькій Церкві – костел св. Казимира. Ми вивчили всі можливості та прийняли рішення повернути його у розпорядження Вірменської Католицької Церкви. Для цього ми повинні передати костел міській громаді Львова», – наголосив міністр внутрішніх справ.
Глава ординаріату Східної Європи Вірменської Католицької Церкви Архиєпископ Рафаель Франциск Мінасян подякував главі МВС за сприяння у встановленні історичної справедливості.
«Те, що ви робите – безцінне. Вашим діям неможливо дати оцінку. Найбільша цінність, яку я можу принести зі свого боку – це благословення, молитва за вас, за вашу державу, щоб був мир і спокій», - підкреслив він.
1945 року в Західній Україні почалася масові репресії проти священнослужителів та Церкви. За даними історичних джерел, остаточною датою ліквідації Вірменської Католицької Церкви архидієцезії Львова вважають 25 жовтня 1946 року. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про вшанування 70-ї річниці ліквідації Вірменської Католицької Церкви в Західній Україні».
Костел св. Казиміра побудований у 1630 році. У радянські часи там знаходилася трудова колонія для неповнолітніх дівчат. Від 1980-х рр. весь комплекс використовувався Міністерством внутрішніх справ СРСР, а з 1991 він перебуває на балансі МВС України.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе