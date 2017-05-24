Андрій Юраш пояснив, чому Церква втрачає моральний авторитет

У новому дослідженні Центру Разумкова, представленому вчора в Києві, зазначається, що попри загальну підтримку Церква, як інституція, втрачає моральний авторитет серед своєї пастви. Керівник Департаменту з питань релігій та національностей при Мінкульті Андрій Юраш висловив припущення, що це відбувається через інформаційні маніпуляції церковних речників.

Так, думки українців розділилися майже навпіл на тих, для кого Церква є моральним авторитетом (42,2%), та тих, хто не підтримує цієї тези (38,8%).

У ході круглого столу, на якому були представлені результати дослідження, д-р Юраш зазначив, що окремі релігійні діячі, які представляють Церкву у публічному просторі, часто вдаються до маніпуляцій і перекручувань. Вони подають не об’єктивну інформацію, а міфологічно-ідеологічну пропаганду.

Чиновник навів приклад того, як представник УПЦ (МП) прот. Микола Данилевич напередодні презентації дослідження Центру Разумкова в соціальній мережі Facebook написав, що начебто готуються «інформаційні вкиди проти УПЦ». Серед медіа-атак на Церкву священик зазначає спроби показати, що УПЦ не є найбільшою Церквою, що її полишають віруючі. Священнослужитель заявляє, що це готують «певні сили», причетні до церковних законопроектів. Отець Миколай називає такі речі «компрометацією Церкви».

Юраш також розповів і про випадок церковного переходу з УПЦ (МП) до УПЦ КП у селі Кинахівці, що на Тернопільщини. За інформацією того самого о. М. Данилевича, у громад­і МП залишилося 60 людей, а в новій є лише 15. Андрій Юраш навів факти, що спростовують ці цифри.

Чиновник зазначив, що голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) єпископ Климент (Вечеря) говорить неправду, коли стверджує, що очолюваний Юрашем департамент за 3 роки не зареєстрував жодного поданого до нього статуту. Держслужбовець наголошує, що статут цього синодального відділу зареєстрували одним з перших, а от відносно решти інших документів виникли проблеми, оскільки подані проекти не відповідають чинному законодавству.

На тлі цих, за словами Андрія Юраша, маніпуляцій і перекручень, не дивно, що Церква втрачає моральну довіру. Адже важко втримувати моральне лідерство і одночасно з тим продукувати велику кількість неправди.

Нагадаємо, що 24 травня відбулася презентація нового дослідження Центру Разумкова щодо релігійної ситуації в Україні. Загалом було опитано 2016 українців. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Дослідження не проводилося в анексованій АР Крим, та в окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей.

З повною версією можна ознайомитись на сайті Центру Разумкова.