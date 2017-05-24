УПЦ (МП) пише свої статути за зразками РПЦ, - Юраш

Українська Православна Церква, що перебуває у єдності із Московським Патріархатом, свої статути (установчі документи парафій - ред.) пише за зразками Російської Православної Церкви.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Андрій Юраш.

"Українська Православна Церква (МП - Ред.) свою статутну творчість бере виключно із законодавчого поля Російської Федерації, статути Української Православної Церкви є побудованими, скроєними і втіленими відповідно до російських стандартів. Вони мали б узяти в лещата все духовне і практичне життя Української Православної Церкви", - заявляє Юраш.

Він також зазначив, що церковне керівництво УПЦ (МП) хоче зареєструвати статути єпархіальних управлінь з правом контролю за всім життям і діяльністю релігійних організацій. А на регіональному рівні зареєструвати такі статути, в яких громади добровільно позбуваються будь-якої можливості й прав хоч що-небудь контролювати на своєму парафіяльному рівні.

Голова департаменту вважає, що статути, які пропонує верхівка УПЦ (МП), містять "вражаючі норми нігілізму і конфронтаційності з законами України".

"Наприклад, громада добровільно повністю передає все своє майно у власність єпархіального управління, а сама лише отримує майно в оренду від єпархіального управління, тобто, мається на увазі, храм і все інше, будь-які інші споруди, наприклад, якісь господарські споруди, дзвіниці, школи. Було запущено схему, за якою всі громади мають зректися власності, передати цю власність на баланс єпархіального управління, яке стає єдиним вершителем долі всього цього майна, коштів релігійної громади", - пояснив Юраш.