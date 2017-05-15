УПЦ (МП) хоче закріпачити людей або вигнати їх з храмів, - нардеп Єленський

Законопроект про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) №4128 не містить жодної дискримінації вірян, а навпаки - дає право щодо вибору релігійної приналежності та можливість зберегти свої храми.

Про це заявив співавтор законопроекту, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, представник фракції "Народний фронт" Віктор Єленський у коментарях журналістам, повідомляє Gazeta.ua.

Він заперечив усі звинувачення у дискримінації УПЦ (МП), що лунають з боку її керівників, та нагадав, що протягом останніх трьох років ця Церква отримала доволі багато від держави.

"УПЦ (МП) за три роки отримала понад 200 гектарів землі від держави. Це, приблизно, стільки землі, що можна розмістити п'ять Ватиканів! Отримала сотні тисяч гривень на ремонт своїх приміщень, сотні храмів у користування тощо. Тобто про жодну дискримінацію не йдеться", - заявив народний депутат.

Водночас Віктор Єленський зауважив, що УПЦ (МП), як і всі інші релігійні організації в Україні, користується пільгами від держави, наприклад, 50% знижки тарифу за газ.

Тому, на думку парламентарія, мітинг, який організувала сьогодні під стінами парламенту УПЦ (МП) за підтримки народного депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, є "суто політичною акцією".

"Якщо ви читали так звані FrolovLeaks (розслідування InformNapalm щодо впливу УПЦ (МП) в Україні. - Ред.), ви знаєте, наскільки глибоко інтегрована Московська Патріархія в дестабілізацію ситуації в Україні, наскільки глибоко її функціонери брали учать у тих заворушеннях, які мали місце в Одеській області і в самій Одесі, і на що вони скеровуються в нашій країні", - пояснив Віктор Єленський.

Як повідомив парламентарій, законопроект №4128 передбачає, що кожна релігійна громада України має право бути підпорядкованою будь-якому релігійному центру як в Україні, так і за її межами, а також змінювати свою належність до того чи іншого центру. При чому рішення про перехід ухвалюється на загальних зборах релігійної громади, а не на місцевому референдумі, як каже Патріарх Кирил. А щоб не було зловживань, підкреслив народний депутат, рішення громади затверджується підписами усіх присутніх із зазначенням паспортних даних та керівним органом цієї громади.

Віктор Єленський зауважив, що проблема зміни громадою своєї релігійної приналежності сьогодні особливо актуальна в невеликих селах, де, як правило, є лише одна церква і її прихожани не мають можливості ходити до іншої.

Він також підкреслив, що противники законопроекту №4128 не висувають жодних конструктивних зауважень, не хочуть дискутувати по суті і не пропонують альтернативи.

"Вони хочуть просто закріпачити людей або вигнати їх з храмів. Адже проблеми виникають тоді, коли люди не хочуть залишатись у старій юрисдикції і хочуть її поміняти. А їм кажуть: ви поміняйте юрисдикцію, а храм залиште. Ви, чиї батьки, діди, прадіди будували цю церкву, будь ласка, шукайте собі іншу церкву", - пояснив він.

Таким чином, за словами Віктора Єленського, заяви Патріарха Кирила про нібито "захоплення храмів в Україні" абсолютно не відповідають дійсності, оскільки ці храми будували самі люди чи їх предки і вони мають належати громаді.

"Ну яке це захоплення? Це люди, які все життя жили в цьому селі, молилися в цьому храмі, вони вирішили змінити юрисдикцію, але не можуть. Сьогодні вони, наприклад, ховали бійця, а завтра вони мають підносити ім'я Патріарха Московського. Звичайно, вони не хочуть цього робити. А Патріарх Кирил не просто тісно зв'язаний з Кремлем, він щодня шукає, чим він може бути корисний Кремлю...", - наголосив він.

За інформацією народного депутата, на сьогодні до парламентського комітету надійшло багато звернень від релігійних громад, які хочуть змінити свою юрисдикцію.