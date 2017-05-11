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Вінницькі протестанти анонсували заходи, які проведуть до 500-річчя Реформації
13 травня 2017, 18:04 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У Центрі національних культур Вінниччини 10 травня відбулося засідання організаційного комітету з відзначення 500-річчя Реформації.
Участь у засіданні взяли начальник управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації Ігор Салецький та представники протестантських Церков, які обговорили виконання плану заходів з підготовки та відзначення у Вінницькій області ювілейної дати.
Зокрема, було анонсовано проведення 14 травня публічної міжконфесійної ходи: «За здорову сім’ю». За словами організаторів, акція спрямована на підтримку християнських цінностей та традиційної сім’ї. Розпочнеться хода з площі Шевченка та пройде по вулиці Соборна до площі Гагаріна.
По завершенню міжконфесійної ходи заплановано проведення благодійного концерту та збір коштів для онкохворої дитини.
Нагадаємо, відповідно до Указу Президента, в Україні у 2017 році відзначається 500-річчя Реформації. На виконання цього Указу прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2016 року № 694 «Про затвердження заходів щодо відзначення на Вінниччині 500-річчя Реформації», в області створено організаційний комітет з відзначення ювілейної дати, та затверджено план заходів. Про це повідомляє сайт Вінницької ОДА.
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