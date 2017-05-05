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Глава УГКЦ узяв участь в акції «Перша хвилина миру»
9 травня 2017, 10:03 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Увечері 8 травня 2017 року на території Національного музею історії України у Другій світовій війні відбулася акція «Перша хвилина миру» за участю Президента України Петра Порошенка.Серед присутніх гостей були представники Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій, учасники Другої світової війни та учасники АТО на Сході України.
8 травня 1945 року, після шести років війни, був встановлений мир у Європі. У 2015 році Україна офіційно приєдналася до європейських країн у відзначенні Дня пам’яті та примирення саме 8 травня.
Під час акції Петро Порошенко виголосив урочисту промову та оголосив першу символічну хвилину миру.
«Сьогодні ми відчуваємо, що не всі рани війни загоєні: минулий конфлікт став фантомним болем… Перемога над злом, до якої причетна ціла світова спільнота, експлуатується для побудови неорадянського міфу, котрий породжує нову війну, а український народ стає її новою жертвою», − зазначив у своєму Зверненні «Любов понад усе!» Блаженніший Святослав.
На його переконання, важливим у ці дні є разом із усіма народами світу молитовно поминати мільйони невинних жертв гітлерівських і сталінських злочинів проти людства. «Наслідуймо тих, хто зумів благодаттю Святого Духа та силою любові до своєї Батьківщини і свого народу протистояти нацистській та комуністичній ідеологіям. Саме вони є справжніми переможцями, – переможцями над насиллям і ненавистю, гріхом і смертю. Нехай їхній приклад навчить нас сьогодні любити Бога і ближнього та веде до перемоги», − закликав Предстоятель УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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"Сім верст до небес- та все лісом".
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