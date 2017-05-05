У Росії хочуть прирівняти критику священнослужителів до екстремізму

7 травня 2017, 10:56 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Депутат Державної думи РФ від "Единой России" Віталій Мілонов пропонує прирівняти критику священнослужителів у Росії до екстремізму. Про це він повідомив агентству "РИА Новости", пише Гордон.

Мілонов розповів, що готує пропозицію про внесення поправки до кримінального кодексу РФ, яка би прирівняла необґрунтовану критику та публічні образи на адресу глав традиційних російських релігійних течій до екстремізму та посягання на конституційний лад держави.

Ініціативу депутата передали на експертизу фахівцям з релігійних відносин і російському мін'юсту.

За словами Мілонова, хоча РФ і є світською державою, більшість громадян – віряни й образа глави релігійної течії "для мільйонів людей є серйозним проступком і злочином". Він додав, що в окремих випадках така поведінка може спровокувати "громадянську непокору чи заворушення".

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії
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