Керівники держави привітали Предстоятеля УГКЦ з днем народження

В офіційному привітанні Главі УГКЦ Президент подякував владиці «за активну громадянську позицію, невтомні зусилля задля збагачення духовного життя українського народу». Петро Порошенко також назвав діяльність Предстоятеля УГКЦ сподвижницькою, відзначивши його високий авторитет в Україні й світі. Про це інформує прес-служба Президента.

Свої вітання Главі УГКЦ висловив і Володимир Гройсман. Як інформує ІА ЗІК, у своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр написав: «Сердечно вітаю архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука) з Днем народження! Бажаю міцного здоров’я, многая літа і Божої допомоги в усіх справах!»

Довідка: Предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) народився 5 травня 1970 року в м. Стрий Львівської обл. У 1991-1992 роках навчався в Центрі філософсько-богословських студій «Дон Боско» у м. Буенос-Айресі (Аргентина), а у 1992-1994 роках – у Львівській духовній семінарії.

Дияконські свячення отримав 21 травня 1994 року, священичі – 26 червня 1994 року.

У 1994-1999 роках навчався в Папському університеті св. Томи Аквінського (Рим, Італія), де здобув докторат з відзнакою Summa cum laude в галузі богословської антропології та основ морального богослов’я візантійської богословської традиції.

У 1999-2000 роках – префект Львівської духовної семінарії Святого Духа.

У 2000-2007 – віце-ректор ЛДС Святого Духа.

З 2001 – віце-декан богословського факультету Львівської богословської академії (відтак Українського католицького університету).

У 2002-2005 – Голова секретаріату та особистий секретар Глави УГКЦ Любомира (Гузара), керівник Патріаршої курії у Львові.

З червня 2007 – ректор ЛДС Святого Духа.

14 січня 2009 року Папа Римський Бенедикт XVI благословив рішення Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви про призначення отця-доктора Святослава Шевчука єпископом-помічником єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина).

Архиєрейська хіротонія відбулася 7 квітня 2009 року. 10 квітня 2010 року призначений Апостольським адміністратором єпархії Покрови Пресвятої Богородиці.

23 березня 2011 року на Виборчому Синоді Єпископів УГКЦ обраний Главою УГКЦ. 25 березня цей вибір благословив Папа Римський Бенедикт XVI. Уведений на престол 27 березня 2011 року в Києві, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.