У Криму невідомі увірвалися до мечеті та намагалися спалити Коран

5 травня 2017, 10:24 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

В одному з мікрорайонів кримського Бахчисарая 2 травня вандали напали на мечеть Хан-Чаїр Джамі: виламавши двері, вони розірвали примірники Коранів і намагалися їх спалити, повідомляє УНІАН.

"Невідомі зламали двері мечеті, проникли в приміщення, взяли з полиць примірники Коранів, розірвали їх і намагалися підпалити. Однак, побачивши що під'їхали на намаз мусульмани, зловмисники встигли лише розкидати порвані сторінки по всьому приміщенню мечеті та зникли в невідомому напрямку", - повідомили у прес-службі ДУМК.

Муфтіят звернувся до правоохоронних органів та до місцевої влади. Співробітники правоохоронних органів зафіксували сліди злочину, провели опитування можливих свідків та опитали мешканців навколишніх будинків. За фактом вандалізму порушено кримінальну справу. Муфтіят просить правоохоронні органи посилити заходи щодо затримання вандалів. "ДУМ Криму звертається до співвітчизників бути пильними, не піддаватися провокаціям і рекомендує місцевим релігійним громадам посилити заходи безпеки і встановити в мечетях камери відеоспостереження", - зазначили в муфтіяті.

 

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теги до статті:Вандалізм,Державно-конфесійні стосунки в Криму
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