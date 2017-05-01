- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Патріарх Філарет нагородив міністра інфраструктури церковним орденом
3 травня 2017, 10:39 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх УПЦ КП Філарет 2 травня зустрівся у своїй резиденції з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.
Першоєрарх нагородив міністра Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III-го ступеня за особистий внесок у справі відродження української держави і духовності, піднесення ролі Української Церкви в житті суспільства і України.
Предстоятель Київського Патріархату привітав Володимира Омеляна з достойною нагородою, закликав Боже благословення та побажав сил і надалі трудитися на благо українського народу та України.
Упродовж зустрічі сторони також торкнулися широкого кола питань для покращення життя українців, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.
Рейтинг
0
0
Останні новини
На Рівненщині розшукують злодіїв, які обікрали храм | 3 травня 2017, 16:05 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
УГКЦ застерігає від неправдивих «об’явлень» монахині Марії Баран | 3 травня 2017, 15:43 | УГКЦ |
Книгу «Твіти з Богом» презентували в Ужгороді, на черзі Львів та Київ | 3 травня 2017, 14:56 | Релігія та культура |
У ДТП на Київщині загинув священик УПЦ КП | 3 травня 2017, 14:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
В Україну приїхав автор популярної католицької енциклопедії | 3 травня 2017, 13:21 | Анонси
Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,