Патріарх Філарет нагородив міністра інфраструктури церковним орденом

| Репортажі Велопробіг за участю єпископа, вервиця вагою 70 кілограмів, 600 художників-призерів – 10-й фестиваль «Вгору серця» в Івано-Франківську Цьогоріч у рамках фестивалю Христового міста «Вгору серця» в Івано-Франківську відбулося чимало цікавих заходів – презентація фільму про Патріарха Йосипа Сліпого «Справа Рифи», музичного фортепіанного альбому диякона Романа Коляди, концерти на центральних площах Івано-Франківська, велопробіг та вервиця вулицями міста.

| Калейдоскоп | Історичними місцями протестантської Реформації на Волині Соцініани, голєндри, меноніти, кальвіністи, лютерани та баптисти – виявляється, історія Волині, і без того строката, має багато цікавих сторінок, пов’язаних із протестантськими рухами.

| Події та люди | У Львові відкрили музей відомого історика Івана Крип’якевича У Національний науковій бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові виділили дві кімнати, в яких будуть експонувати особисті речі, частину бібліотеки та деякі документи українського історика Івана Крип’якевича, який жив і працював у столиці Галичини.