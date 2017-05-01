Патріарх Філарет нагородив міністра інфраструктури церковним орденом

3 травня 2017, 10:39 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх УПЦ КП Філарет 2 травня зустрівся у своїй резиденції з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.

Першоєрарх нагородив міністра Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III-го ступеня за особистий внесок у справі відродження української держави і духовності, піднесення ролі Української Церкви в житті суспільства і України.

Предстоятель Київського Патріархату привітав Володимира Омеляна з достойною нагородою, закликав Боже благословення та побажав сил і надалі трудитися на благо українського народу та України.

Упродовж зустрічі сторони також торкнулися широкого кола питань для покращення життя українців, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:Володимир Омелян,Філарет (Денисенко),Церковні відзнаки
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