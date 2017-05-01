У РПЦ підтримали заборону "Свідків Єгови" в Росії

У Російській Православній Церкві назвали "Свідків Єгови" небезпечною сектою і підтримали її заборону в РФ.

"Це секта, причому тоталітарна і шкідлива. Я про це добре знаю, бо мав можливість неодноразово спілкуватися з колишніми адептами цієї секти", - заявив глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон в ефірі програми "Церква і світ" на телеканалі " Росія-24 ", повідомляє Інтерфакс.

Він бачить небезпеку єговістів в тому, що вони, підходячи до людей на вулицях зі своєю літературою, представляються християнською організацією, їх діяльність побудована "на маніпулюванні свідомістю, вони руйнують психіку людей, сім'ї". Крім того, зазначив єрарх, прихильники "Свідків Єгови" "перекручують вчення Христа, тлумачать Євангеліє неправильно".

"Їх доктрина містить безліч лжевчень. Вони не вірять в Ісуса Христа як в Бога і Спасителя, не визнають догмат про Святу Трійцю і тому християнами називатися ніяк не можуть", - заявив він. 20 квітня Верховний суд РФ визнав російських "Свідків Єгови" екстремістською організацією. Таким чином, було задоволено адміністративний позов Мін'юсту.

Митрополит привітав це рішення суду, висловивши думку, що тепер "згубний і шкідливий" вплив єговістів буде знижуватися. Він також додав, що Церква не брала в цій справі ніякої участі, до неї не зверталися за консультацією.

Організація "Свідки Єгови" регулярно ставала об'єктом уваги наглядових органів у всіх регіонах Росії, в ряді регіонів її діяльність була заборонена.

Раніше Верховний суд РФ визнавав законними рішення про ліквідацію територіальних відділень єговістів в Орлі, Старому Осколі і Бєлгороді, Абінську Краснодарського краю, Самарі, Біробіджані та інших містах. Місцеві відділення організації неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за поширення екстремістських матеріалів - в Тюмені, Абінську, Самарі, Саранську, Воронежі, Нижньому Новгороді, Геленджику та інших містах.