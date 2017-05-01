Католики Росії піддали критиці заборону Свідків Єгови

Католицька Церква Росії засудила рішення Верховного суду про заборону Свідків Єгови і попередила, що цей крок посилить побоювання щодо нових обмежень прав католиків. Про це повідомила Свободная католическая газета.

«Церкви, такі як наша, не визнають Свідків Єгови християнами і не вступають з ними в діалог, але ми повинні відрізняти богословські проблеми від юридичних прав», - заявив генеральний секретар Конференції католицьких єпископів Росії монс. Ігор Ковалевський.

«Ситуація в Росії зараз складна і важка. У католиків є дуже сильні побоювання, що ми теж можемо зіткнутися - якщо не з гоніннями, то, принаймні, з новими проявами дискримінації і обмеження нашої свободи віросповідання », - сказав він.

Рішенням Верховного суду від 20 квітня Свідки Єгови були названі «екстремістською організацією» і засуджені до конфіскації їхнього майна по всій країні.

Як повідомив кореспонденту агентства «Catholic News Service» монс. Ковалевський, Католицькій Церкві не зрозуміло, які дії можна вважати «екстремістськими», додавши, що всі релігійні групи мають право «існувати і розвиватися у Російській Федерації», якщо вони не порушують закон.

«Закон повинен справедливо застосовуватися до всіх ... закон може бути суворим, але він як і раніше є законом. Я думаю, що держава повинна дати всім чітке роз'яснення, чому ця група ліквідується », - сказав монс. Ковалевський.

Свідки Єгови були зареєстровані в Росії в 1991 році і перереєстровані у 1999 році, вони піддавалися регулярним арештам і поліцейським рейдам за роздачу листівок і проповідей «від дверей до дверей». На їх вірян нападали, а майно псували вандали. Постановою Верховного суду були встановлені штрафи в розмірі до 10 700 доларів США і до 10 років позбавлення волі кожному, хто буде залучений до діяльності Свідків Єгови.

Монс. Ковалевський сказав, що хоча немає ніяких ознак того, що з Католицькою Церквою будуть поводитися так само, як зі Свідками Єгови, «уряд повинен запевнити громадян, що свобода совісті залишиться у недоторканності». «Свідки Єгови мають таке ж право захищати свою гідність і віру, як і інші громадяни, - сказав він. - Хоча захист прав людини - це не наша головна задача, Католицька Церква відстоює право кожного на свободу совісті».