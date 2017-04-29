У Москві відбулися пікети на захист обвинувачених у справі «Хізб ут-Тахрір»

1 травня 2017, 11:13 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Москві громадські активісти провели пікети на захист політичних в’язнів в анексованому Криму. Як повідомляє Радіо Свобода, активісти, зокрема, вийшли на підтримку Арсена Джеппарова – одного з обвинувачених у «справі «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії визнали терористичною і заборонили.

В активіста Джепарова значні проблеми зі здоров’ям, але в СІЗО Сімферополя він не отримує належної медичної допомоги.

Фігурант «ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров перебуває під вартою з часу арешту 18 квітня 2016 року. 20 квітня 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив Джеппарова під вартою.

Минулого року російська влада відкрила більше двадцяти справ щодо участі в організації «Хізб ут-Тахрір». В анексованому Криму фігурантами цих справ стали 19 осіб.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 організацій, оголошених «терористичними».

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії,Хізб-ут-Тахрір
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