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У Москві відбулися пікети на захист обвинувачених у справі «Хізб ут-Тахрір»
1 травня 2017, 11:13 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У Москві громадські активісти провели пікети на захист політичних в’язнів в анексованому Криму. Як повідомляє Радіо Свобода, активісти, зокрема, вийшли на підтримку Арсена Джеппарова – одного з обвинувачених у «справі «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії визнали терористичною і заборонили.
В активіста Джепарова значні проблеми зі здоров’ям, але в СІЗО Сімферополя він не отримує належної медичної допомоги.
Фігурант «ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров перебуває під вартою з часу арешту 18 квітня 2016 року. 20 квітня 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив Джеппарова під вартою.
Минулого року російська влада відкрила більше двадцяти справ щодо участі в організації «Хізб ут-Тахрір». В анексованому Криму фігурантами цих справ стали 19 осіб.
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 організацій, оголошених «терористичними».
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