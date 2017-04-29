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Райрада Богородчан розірвала договір оренди храму з УПЦ (МП)
30 квітня 2017, 11:17 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
На Прикарпатті Богородчанська районна рада проголосувала за розірвання договору-оренди Домініканського костелу з Московським Патріархатом.
"За проект" рішення проголосував 31 депутат з 31-го присутнього, повідомив у соцмережі депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович, інформують "Вікна".
Два роки тому в селищі Богородчанах була створена ініціативна група, яка звернулася до влади з вимогою забрати у місцевого Московського Патріархату приміщення колишнього Домініканського костелу, котрий є загальнонаціональною пам’яткою архітектури.
Пізніше стало відомо, що Домініканський собор був переданий УПЦ (МП) не на правах оренди, а в користування невідомо на який термін, тому не передбачено оплати.
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