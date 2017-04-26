Єпископ УАПЦ нагородив мера Тернополя медаллю чужої Церкви

Керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями УАПЦ єпископ Віктор (Бедь), який ще в 2014 р. вийшов зі складу УПЦ (МП), продовжує нагороджувати людей медалями полишеної конфесії, повідомляє "Релігія в Україні".

В листопаді 2016 року Заслужений академічний Закарпатський народний хор отримав від єпископа Віктора нагрудний знак доктора богослов’я другого ступеня. Крім того, що весь хор став "колективним богословом", не можна не звернути уваги на той факт, що ця нагорода – від УПЦ, про що свідчить напис на коробці «УПЦ. Ужгородська українська богословська академія ім. свв. Кирила і Мефодія» (рішенням Синоду УПЦ цей заклад в 2014 р. був ліквідований).

Сьогодні медаль (відповідно до формулювання в указі «за особистий внесок в утвердження місцевого самоврядування та заслуги перед Українською Автокефальною Православною Церквою») з рук владики Віктора Бедя отримав Тернопільський міський голова Сергій Надал. ЦІкаво, що церковна нагорода імені світського владаря, який намагався утвердити максимально централізовану державу, вручається за внесок «в утвердження місцевого самоврядування».

Окремої уваги заслуговує медаль і супровідний указ: на медалі написано «УПЦ», в укладці в коробочці – «УАПЦ. Карпатська єпархія», в шапці указу – «Тернопільська єпархія», тобто скомбіновано три різні юридичні особи. Відтак, мера Тернополя нагородили медаллю невизначеної конфесійної належності «УПЦ»/«Карпатської єпархії УАПЦ» імені князя за утвердження самоврядування.



Сам нагороджений у своєму пості на Фейсбуці пояснює: «Ми і надалі працюватимемо заради єдності Церкви Володимирового Хрещення - заради єдиного Патріархату української Христової Церкви».