Патріарх Філарет нагородив церковним орденом Лілію Гриневич

28 квітня 2017, 11:16 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх УПЦ КП Філарет 26 квітня у своїй резиденції зустрівся з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.

На зустрічі також були присутні митрополит Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Епіфаній, ректор Київської православної богословської академії, перший проректор КПБА прот. Олександр Трофимлюк та заступник голови Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України Юрій Решетніков.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ КП, першоєрарх подякував Гриневич за сприяння у процесі входження богословської освіти в освітню систему України та нагородив її орденом святого Архистратига Михаїла за заслуги у розвитку і утвердженні духовної освіти. Юрія Решетнікова також було нагороджено високою церковною відзнакою.

Лілія Гриневич подякувала Предстоятелю УПЦ КП за нагороду та, в свою чергу, високо оцінила Київську православну богословську академію, вказавши, що це вищий духовний навчальний заклад, який в повній мірі використав усі можливості нового закону про вищу освіту і щодо ліцензування, і стосовно акредитації. Далі міністр поінформувала Патріарха про хід роботи комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

Впродовж зустрічі сторони також торкнулися широкого кола питань, зокрема, сучасної ситуації та проблем у навчальних закладах, викладання християнської етики, шляху та місця богословської науки та діалогу між світськими і духовними науковими колами.

Наприкінці зустрічі першоєрарх подякував гостям і подарував нові друковані видання Київської Патріархії та писанки.

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теги до статті:Лілія Григорович,Філарет (Денисенко),Церковні нагороди
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  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

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  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

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