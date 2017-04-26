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Патріарх Філарет нагородив церковним орденом Лілію Гриневич
28 квітня 2017, 11:16 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх УПЦ КП Філарет 26 квітня у своїй резиденції зустрівся з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.
На зустрічі також були присутні митрополит Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Епіфаній, ректор Київської православної богословської академії, перший проректор КПБА прот. Олександр Трофимлюк та заступник голови Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України Юрій Решетніков.
Як повідомляє офіційний сайт УПЦ КП, першоєрарх подякував Гриневич за сприяння у процесі входження богословської освіти в освітню систему України та нагородив її орденом святого Архистратига Михаїла за заслуги у розвитку і утвердженні духовної освіти. Юрія Решетнікова також було нагороджено високою церковною відзнакою.
Лілія Гриневич подякувала Предстоятелю УПЦ КП за нагороду та, в свою чергу, високо оцінила Київську православну богословську академію, вказавши, що це вищий духовний навчальний заклад, який в повній мірі використав усі можливості нового закону про вищу освіту і щодо ліцензування, і стосовно акредитації. Далі міністр поінформувала Патріарха про хід роботи комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту.
Впродовж зустрічі сторони також торкнулися широкого кола питань, зокрема, сучасної ситуації та проблем у навчальних закладах, викладання християнської етики, шляху та місця богословської науки та діалогу між світськими і духовними науковими колами.
Наприкінці зустрічі першоєрарх подякував гостям і подарував нові друковані видання Київської Патріархії та писанки.
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"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,