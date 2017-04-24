У Мінкультури обговорили стан державно-конфесійних відносин в Україні

У Міністерстві культури України відбулася робоча нарада керівників (представників) структурних підрозділів у справах релігій Київської міської та обласних державних адміністрацій, на якій було розглянуто актуальні питання сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні.

У робочому засіданні взяли участь Перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко, заступник Глави Адміністрації Президента України Ростислав Павленко, народні депутати України, представники офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, керівники та відповідальні працівники, які займаються питаннями релігії.

Розпочинаючи нараду, Перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко зазначила, що Міністерство культури України є державним органом влади, який відповідає за чотири різні напрями державної політики, одним з яких є політика держави щодо релігії та релігійних організацій.

«Сьогоднішня зустріч має на меті розгляд та обговорення поточних, а також проблемних моментів державно-конфесійних відносин в України. Ми маємо віднайти більш дієві алгоритми утвердження в державі справжнього захисту прав і свобод людини, зокрема права на свободу совісті та віросповідання», – наголосила Світлана Фоменко.

Заступник Глави Адміністрації Президента України Ростислав Павленко під час свого виступу зазначив, що до Адміністрації Президента України останнім часом надходять непоодинокі сигнали щодо реєстрації обласними державними адміністраціями статутів, положення яких дисонують із нормами чинного законодавства України. Така ситуація не може бути нормою, адже в демократичній, світській державі має місце верховенство права, а не релігійно-канонічне право тих чи інших релігійних організацій. Таким чином, норми національного законодавства України поширюються на всі правовідносини в Україні, зокрема і в сфері відносин державних і релігійних організацій.

Народний депутат України Віктор Єленський повідомив присутніх про законодавчі ініціативи у сфері відносин між державою та релігійними організаціями, а також акцентував увагу присутніх на тому, що Українська держава свідома того, що досить багато проблем, перед якими стоїть сьогодні українське суспільство, мають релігійний аспект. Релігія і релігійні організації використовуються державою-агресором для привнесення в українське суспільство деструктиву, зокрема нетолерантного ставлення до представників інших віросповідань, свідомого розпалювання ворожнечі та конфліктів на релігійному ґрунті, особливо у міжправославному середовищі.

Особливості співпраці Міністерства культури України з підрозділами облдержадміністрацій, які займаються питаннями релігій, розкрив у своєму виступі директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. Він звернув увагу присутніх на ті суттєві виклики, які на сьогодні є у відносинах між державними органами влади та релігійними організаціями, а також зауважив, що базисом у побудові відносин між державними та релігійними інституціями повинні бути норми українського законодавства.

На практичних моментах відносин державних органів влади та релігійних організацій, які стосуються експертно-аналітичної роботи, статистичної звітності, моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій зупинились фахівці департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури, а також заступник голови Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, що діє при Міністерстві культури України, професор Віктор Бондаренко.

Керівники та відповідальні працівники Київської міської та обласних державних адміністрацій, які займаються питаннями релігій, у своїх підсумкових виступах відзначили важливість проведення такого заходу для обміну інформаційними матеріалами та налагодження більш чіткої співпраці з Міністерством культури України як спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії. Про це інформує Урядовий портал.