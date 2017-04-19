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В Росії заборонили діяльність «Свідків Єгови»
21 квітня 2017, 09:05 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Верховний суд РФ визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією, ліквідував і заборонив її діяльність на території країни.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС.
За позовом Мін'юсту РФ суд прийняв рішення про негайне припинення діяльності всіх 395 відділень "Свідків Єгови" на території Росії. Майно організації суд передав у дохід держави.
У самій організації вже заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційній інстанції Верховного суду РФ. Представник організації зазначив, що вони мають намір дійти до ЄСПЛ, якщо апеляційна інстанція не скасує рішення.
Поки рішення суду не набуло чинності. Якщо організація все ж оскаржить його, то воно стане чинним з моменту оголошення апеляційної постанови. В іншому випадку - через 30 діб.
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