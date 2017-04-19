В Росії заборонили діяльність «Свідків Єгови»

21 квітня 2017, 09:05 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Верховний суд РФ визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією, ліквідував і заборонив її діяльність на території країни.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС.

За позовом Мін'юсту РФ суд прийняв рішення про негайне припинення діяльності всіх 395 відділень "Свідків Єгови" на території Росії. Майно організації суд передав у дохід держави.

У самій організації вже заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційній інстанції Верховного суду РФ. Представник організації зазначив, що вони мають намір дійти до ЄСПЛ, якщо апеляційна інстанція не скасує рішення.

Поки рішення суду не набуло чинності. Якщо організація все ж оскаржить його, то воно стане чинним з моменту оголошення апеляційної постанови. В іншому випадку - через 30 діб.

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії,Свідки Єгови
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Останні коментарі

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

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  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

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  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

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