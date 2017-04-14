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Порошенко з дружиною у Великодню ніч взяли участь у Богослужінні та помолилися за Україну
16 квітня 2017, 07:41 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною в Пасхальну ніч відвідали кілька християнських храмів Києва та взяли участь у святкових Богослужіннях. Глава держави приніс до собору кошики з пасками, повідомляє Сегодня.
У Володимирському кафедральному соборі президентське подружжя разом з Патріархом Київським і всієї Руси-України, Предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату Філаретом і віруючими пройшли Хресною ходою навколо храму. Після цього вони взяли участь у Великодньому Богослужінні, яке очолив Патріарх УПЦ КП.
Також Петро і Марина Порошенко також взяли участь у святій Месі Великодньої Вігілії в римсько-католицькому костелі Святого Олександра і урочистій Великодній Святій Літургії у монастирі святого Василя Великого Української Греко-Католицької Церкви.
Глава держави разом з дружиною відвідали Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру, де приєдналися до Великоднього Богослужіння. У Трапезній церкві святкову службу відправив Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій.
"Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто і сьогодні захищає Україну ", - написав Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук.
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