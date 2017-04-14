У центрі Києва на Великдень не буде металодетекторів, - поліція

Національна поліція не має наміру використовувати металодетектори при перевірці громадян в ході масових заходів на великодні свята в центрі Києва. Про це сказав на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, пишуть "Українські Новини".

"Ні рамок, ні металодетекторів використовувати не будемо", - підкреслив Крищенко. За його прогнозами, на великодні свята Київ може відвідати до 1 млн туристів.

Рух на центральних вулицях, крім Хрещатика, перекриватися не буде.