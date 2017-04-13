Трудовий кодекс намагаються скоригувати на користь ЛГБТ-спільноти без громадського обговорення, - ІРС

Під тиском і за допомогою маніпуляцій навколо безвізового режиму з ЄС парламентський Комітет з питань соціальної політики і праці намагався переглянути своє рішення про виключення понять “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність” з проекту Трудового кодексу України. Про це повідомляє Інститут релігійної свободи.

На розширеному засіданні Комітету 11 квітня Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка не є членом Комітету, безальтернативно наполягала на перегляді рішення Комітету від 15 березня на користь ЛГБТ-спільноти, погрожуючи втратою Україною безвізового режиму з ЄС.

Учасниками засідання були інші народні депутати – автори поправок до проекту, а також експерти, представники громадських організацій та релігійні діячі. Проте ні противникам, ні прибічникам гендерної ідеології не надали можливість виступити під час засідання.

Відразу після промови пані Геращенко голова Комітету Людмила Денисова поставила питання на голосування. Незважаючи на голосні протести запрошених учасників засідання, більшість членів Комітету проігнорували зауваження щодо порушення регламенту і процедури прийняття рішень Комітетом. Ні поправки інших депутатів, ні позиція представників громадськості та релігійних організацій не були заслухані.

Присутні висловили обурення тим, що Комітет без належного громадського обговорення підтримав протилежне формулювання до того, яке було схвалене у якості компромісу на останньому засіданні від 15 березня. Тоді Комітет підтримав поправку групи народних депутатів (Павло Унгурян та ін.) про включення до проекту Трудового кодексу України всеохоплюючої норми про заборону будь-якої дискримінації в трудових відносинах.

Як повідомили учасники, в результаті подальше засідання Комітету було зірвано через обурення громадськості. Після голосування один з членів Комітету відкликала свій голос із зауваженням “для протоколу”. Також депутат Юрій Левченко заявив, що Комітет не мав права переглядати своє рішення, і воно є неконституційним.

Таке втручання в роботу Комітету та маніпуляції з зобов’язаннями України перед ЄС з боку депутата Ірини Геращенко зазнали справедливої критики як від громадськості, так і від колег-депутатів. Як не дивно, але раніше вона сама зауважувала, що процедура не передбачає перегляд рішення Комітету. Тоді пані Геращенко звинуватила Комітет у підтасовках і назвала його “парламентським талібаном”, обурюючись ухваленням 15 березня компромісного рішення щодо антидискримінаційної норми в проекті Трудового кодексу України.

Остаточне рішення щодо цієї поправки в проекті Трудового кодексу України буде приймати Верховна Рада під час розгляду документа у другому читанні. Дата розгляду цього питання в сесійній залі парламенту поки невідома.

Як повідомляв ІРС, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій не погоджується з тиском європейських структур на Україну в цьому питання та підтримує первинне компромісне рішення Комітету від 15 березня:

“Верховна Рада та Уряд повинні відстоювати національні інтереси України, дбати про добробут українського народу, плекати самобутність, культурні особливості та моральні засади українського суспільства. А відтак – протистояти тиску та завзятим намаганням просунути в законодавство України дедалі ширше підґрунтя до легалізації так званих одностатевих ‘шлюбів’ чи партнерств”, – заявила Рада Церков у своєму зверненні до парламентарів.

Нагадаємо, що у листопаді 2015 року Верховна Рада прийняла за основу проект нового Трудового кодексу. Водночас тоді депутати не підтримали доповнення переліку заборон дискримінації за різними ознаками у трудових відносинах поняттям “сексуальна орієнтація”. За цю поправку проголосувало лише 117 парламентарів.

Пізніше відбулися громадські протести через грубе порушення регламентних процедур, коли подібна норма була проголосована парламентом з 17-ої спроби під тиском європейських структур під час розгляду законопроекту № 3442.