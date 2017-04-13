- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Трудовий кодекс намагаються скоригувати на користь ЛГБТ-спільноти без громадського обговорення, - ІРС
13 квітня 2017, 07:11 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Під тиском і за допомогою маніпуляцій навколо безвізового режиму з ЄС парламентський Комітет з питань соціальної політики і праці намагався переглянути своє рішення про виключення понять “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність” з проекту Трудового кодексу України. Про це повідомляє Інститут релігійної свободи.
На розширеному засіданні Комітету 11 квітня Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка не є членом Комітету, безальтернативно наполягала на перегляді рішення Комітету від 15 березня на користь ЛГБТ-спільноти, погрожуючи втратою Україною безвізового режиму з ЄС.
Учасниками засідання були інші народні депутати – автори поправок до проекту, а також експерти, представники громадських організацій та релігійні діячі. Проте ні противникам, ні прибічникам гендерної ідеології не надали можливість виступити під час засідання.
Відразу після промови пані Геращенко голова Комітету Людмила Денисова поставила питання на голосування. Незважаючи на голосні протести запрошених учасників засідання, більшість членів Комітету проігнорували зауваження щодо порушення регламенту і процедури прийняття рішень Комітетом. Ні поправки інших депутатів, ні позиція представників громадськості та релігійних організацій не були заслухані.
Присутні висловили обурення тим, що Комітет без належного громадського обговорення підтримав протилежне формулювання до того, яке було схвалене у якості компромісу на останньому засіданні від 15 березня. Тоді Комітет підтримав поправку групи народних депутатів (Павло Унгурян та ін.) про включення до проекту Трудового кодексу України всеохоплюючої норми про заборону будь-якої дискримінації в трудових відносинах.
Як повідомили учасники, в результаті подальше засідання Комітету було зірвано через обурення громадськості. Після голосування один з членів Комітету відкликала свій голос із зауваженням “для протоколу”. Також депутат Юрій Левченко заявив, що Комітет не мав права переглядати своє рішення, і воно є неконституційним.
Таке втручання в роботу Комітету та маніпуляції з зобов’язаннями України перед ЄС з боку депутата Ірини Геращенко зазнали справедливої критики як від громадськості, так і від колег-депутатів. Як не дивно, але раніше вона сама зауважувала, що процедура не передбачає перегляд рішення Комітету. Тоді пані Геращенко звинуватила Комітет у підтасовках і назвала його “парламентським талібаном”, обурюючись ухваленням 15 березня компромісного рішення щодо антидискримінаційної норми в проекті Трудового кодексу України.
Остаточне рішення щодо цієї поправки в проекті Трудового кодексу України буде приймати Верховна Рада під час розгляду документа у другому читанні. Дата розгляду цього питання в сесійній залі парламенту поки невідома.
Як повідомляв ІРС, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій не погоджується з тиском європейських структур на Україну в цьому питання та підтримує первинне компромісне рішення Комітету від 15 березня:
“Верховна Рада та Уряд повинні відстоювати національні інтереси України, дбати про добробут українського народу, плекати самобутність, культурні особливості та моральні засади українського суспільства. А відтак – протистояти тиску та завзятим намаганням просунути в законодавство України дедалі ширше підґрунтя до легалізації так званих одностатевих ‘шлюбів’ чи партнерств”, – заявила Рада Церков у своєму зверненні до парламентарів.
Нагадаємо, що у листопаді 2015 року Верховна Рада прийняла за основу проект нового Трудового кодексу. Водночас тоді депутати не підтримали доповнення переліку заборон дискримінації за різними ознаками у трудових відносинах поняттям “сексуальна орієнтація”. За цю поправку проголосувало лише 117 парламентарів.
Пізніше відбулися громадські протести через грубе порушення регламентних процедур, коли подібна норма була проголосована парламентом з 17-ої спроби під тиском європейських структур під час розгляду законопроекту № 3442.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Патріарх Філарет освятив для українських воїнів 5000 великодніх крашанок і 1000 пасок | 13 квітня 2017, 08:37 | Віра і зброя
Матері військовополонених просять Предстоятеля УПЦ (МП) допомогти повернути їхніх синів додому | 13 квітня 2017, 07:55 | Релігія і суспільство
У Франківську студенти-мусульмани розмальовували писанки | 13 квітня 2017, 07:45 | Релігійні свята і традиції
Перед Великоднем римо-католики у Києві проведуть хресну ходу, греко-католики – гаївки | 13 квітня 2017, 07:39 | Релігійні церемонії та паломництво
Предстоятель УПЦ (МП) розповів дітям із Слов’янська про особливості Страсного тижня | 13 квітня 2017, 07:34 | Діти, молодь і релігія
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,