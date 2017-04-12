2017 рік в Тернопільській області проголошено Роком Патріарха Йосифа Сліпого

2017 рік в Тернопільській області проголошено Роком патріарха Української греко-католицької церкви, багаторічного політичного в’язня Йосифа Сліпого. Як передає УНІАН, відповідне рішення 10 квітня прийняли депутати на сесії обласної ради.

У документі йдеться, що рік Сліпого в області оголошено з нагоди 125-річчя з дня його народження. Управлінню освіти рекомендовано організувати тематичні заходи для ознайомлення молоді із постаттю патріарха, місцевим телекомпаніям організувати цикли телепередач про Сліпого, управлінню культури – забезпечити організацію виставок, які в висвітлювали життя та діяльність видатного земляка.

Довідка: Йосип Сліпий народився 17 лютого 1892 року у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині. Початкову освіту здобув у рідному селі. Середню освіту отримав в Тернопільській гімназії, яку закінчив з відзнакою в 1911 році, після чого вступив до Львівської греко-католицької духовної семінарії та Львівського університету. 30 вересня 1917 року Митрополит Андрей Шептицький висвятив Сліпого на священика, після чого той продовжив навчання в Інсбрукському католицькому університеті (Австрія), де здобув ступінь доктора богословія. Потім навчався у Римі. У 1925 році Шептицький призначив Сліпого ректором Львівської Духовної Семінарії, що в 1929 році була реорганізована у Богословську Академію. 1 листопада 1944 після смерті Шептицького Сліпий став Галицьким Митрополитом. 11 квітня 1945 р. його арештували. Після річного слідства в київській тюрмі КДБ військовий трибунал присудив йому 8 років суворих табірних робіт. Сліпому приписали контрреволюційну діяльність, шпигунство на користь Ватикану, вороже ставлення до СРСР. Відсидівши один строк, митрополит Сліпий одержав ще три. У 1953 його відправлено на 5 років до Сибіру. У 1957 р. дістав 4 роки каторжних робіт. Колегія Верховного суду УРСР 27 вересня 1962 р. ухвалила “визнати Сліпого особливо небезпечним рецидивістом та визначити йому для відбування покарання у виправно-трудових колоніях особливого режиму”. Під тиском світової громадськості та завдяки старанням Ватикану Верховна Рада СРСР своєю постановою від 12 січня 1963 року звільнила Митрополита з ув’язнення з умовою “безповоротного вигнання з батьківщини”. 9 лютого 1963 р. Сліпий прибув до Риму, де прожив і пропрацював 21 рік. В квітні 1975 року Верховний Архієпископ офіційно прийняв титул Києво-Галицького Патріарха. Помер 7 вересня 1984 року в Римі. Похований в криті Собору Св. Софії, а через 8 років після смерті, згідно з його заповітом, 29 вересня 1992 року домовину з тілом покійного перевезли до Львова і захоронена в крипті Собору Св. Юра поруч з Шептицьким.