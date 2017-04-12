Старший єпископ ЦХВЄУ підтримав реформи Уляни Супрун

Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров’я України та радник міністра Станіслав Грещишин 7 квітня відвідали Головний офіс ЦХВЄУ. Під час розмови зі старшим єпископом Михайлом Паночком представники уряду розповіли про свої дії у боротьбі з корупцією у медичній сфері. Про це повідомляє офіційний сайт Церкви ХВЄУ.

Старший єпископ висловив підтримку реформам, які пропонує команда нового керівника МОЗ. Він зауважив: «Наше дуже велике бажання щоби Україна воскресла, щоб люди найперше зверталися до Бога, адже покаяння - це зміна думок, оновлення мислення та здоров’я… Давайте лікувати суспільство разом, кожен в своїй сфері».

За словами пані Супрун, зламати корупційну систему в Україні, принаймні у медичній сфері, можна, але для цього потрібна цілковита підтримка суспільства: «Стара система бореться проти змін і дуже багато дезінформації видає… Тому ми звертаємося до Церков, як до суспільних інституції, які мають найвищий рівень довіри у суспільстві, щоб вони допомогли нам донести правду людям», - підкреслила пані Уляна.

За її словами, нова команда у МОЗ змушена вдаватися до нетрадиційних джерел, щоб донести інформацію до людей, адже традиційні джерела – телебачення та преса - на жаль, не дуже підтримують такі зміни, оскільки вони залежні від корупційних потоків, які були при старій системі.

«Ми бачимо зміни, які втілюємо, як продовження Революції гідності. Зараз ні пацієнти, ні медпрацівники не відчувають своєї гідності: лікарі дивляться на людей як на гаманець, а люди не мають поваги до лікарів. Сама система неправильна… ми зараз фінансуємо заклади охорони здоров’я, але не фінансуємо допомогу пацієнту. Зміна системи фінансування поставить все з голови на ноги», - переконує пані Супрун.

Реформа передбачає, замість того, щоб утримувати заклади охорони здоров’я, почати оплачувати послуги.

«Якщо я, як пацієнт, іду в ту лікарню, то і кошти ідуть в ту лікарню, якщо я іду в іншу лікарню, то і кошти йдуть за мною…» - пояснює вона.

На первинній ланці, передбачається, що держава буде оплачувати кожному сімейному лікареві або педіатру помісячно за кожного пацієнта, якого він опікував протягом року. Тобто на первинній ланці пацієнт не має нічого платити, бо держава платить за нього лікарю. Коли ж пацієнт захворів і мусить піти до вузькопрофільного спеціаліста або лягти у лікарню – це вже вторинна ланка, - тут існуватиме співоплата. Однак буде чітка стандартизація: лікар і пацієнт будуть розуміти – це коштує стільки-то, а це стільки-то. Людина йтиме в лікарню без відчуття, що їй не знати що, чекати: учора заплатила тисячу, а завтра за цю ж маніпуляцію лікар запросить п’ять тисяч…

Старший єпископ також висловив зацікавленість щодо поширення правдивої інформації про медичну реформу між віруючими. Крім того він, як Головуючий у Всеукраїнської раді Церков і релігійних організацій, висловив готовність розглядати та публічно підтримувати законопроекти МОЗ, які будуть розглядатися у парламенті, надіславши у комітети ВР відповідні листи.