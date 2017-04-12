«Ми не зможемо реформувати державу без здійснення реформи системи охорони здоров’я», – Глава УГКЦ

12 квітня 2017, 10:22 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

11 квітня відбулася робоча зустріч Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава із в.о. міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун.

Під час зустрічі Уляна Супрун детально ознайомила Главу УГКЦ з основними засадами та напрямками реформи системи охорони здоров’я, що були розроблені Міністерством охорони здоров'я України, і повідомила, які законопроекти подані на розгляд до Верховної Ради України. За словами високопосадовця, фундаментальними засадами реформи є виконання державою функцій формування політики в цій сфері, турбота про громадське здоров’я, створення ефективного механізму оплати послуг і контроль якості їх надання. Крім цього, за її словами, важливими елементами реформи є також реалізація принципу «гроші ходять за пацієнтом» та реімбунсація (оплата державою певного переліку ліків).

Глава УГКЦ висловив свою підтримку запропонованої програми реформ, оскільки вони відповідають головним принципам соціальної доктрини Католицької Церкви (персоналізм, субсидіарність і солідарність). «Ми готові до співпраці в антикорупційній складовій цієї програми реформ, – зазначив Блаженніший Святослав, – адже на сьогодні медицина в Україні перестала бути «лікарським мистецтвом», а перетворилася на бізнес, який заробляє на людських стражданнях і, відповідно, є корумпованою системою заробляння грошей».

Блаженніший Святослав відзначив, що на жаль, за всі роки існування Української Держави ніколи не було запропоновано цілісної програми реформування системи охорони здоров’я. Тому Церква готова сприяти донесенню інформації про важливість і головні засади реформування цієї сфери, а широка підтримка громадськості стане важливим елементом незворотності планованих змін.

Водночас Глава Церкви підкреслив важливість побудови партнерських стосунків між Церквою та державою у сфері охорони здоров’я, які би базувалися на повазі до традиційних, зокрема сімейних, цінностей і моральних засад. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Мінздрав,Реформа медицини,Святослав (Шевчук),Уляна Супрун
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