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Глава УПЦ КП підтримує реформу медицини від Мінздраву
11 квітня 2017, 12:08 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
10 квітня Патріарх Філарет у своїй резиденції провів зустріч з в.о. міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун, яка розповіла Патріарху про реформу системи охорони здоров'я, програму «Доступні ліки» та інші проекти, які реалізує Міністерство, повідомляє сайт УПЦ КП.
Зокрема, в.о. міністра розповіла про модель національного медичного страхування, коли громадяни платять податки, а держава сплачує адресні страхові виплати лікарням, куди звертаються громадяни. Такі моделі є в Іспанії, Норвегії, Великій Британії. З реформою медицини впорались і найближчі сусіди України - Польща і Литва. Це вплинуло на здоров'я та якість життя людей: реформа передбачає якісні медичні послуги для пацієнтів та належні умови праці для всіх медичних працівників, а також надає можливість побороти корупцію у сфері охорони здоров'я, зазначила Уляна Супрун.
Для успішного проведення реформи медицини депутати Верховної Ради ще повинні підтримати законопроект Міністерства охорони здоров'я.
Патріарх Філарет підтримав проведення реформи. "Люди не хочуть жити в неправді. Люди хочуть жити по закону, справедливо. Український народ підтримає цю реформу, бо вона справедлива. І Церква підтримує цю реформу, бо вона допоможе створити умови для якісного лікування людей, надасть справедливу зарплату лікарям та допоможе знищити корупцію", - відзначив він.
Предстоятель Київського Патріархату закликав Боже благословення на добрі справи, які звершує Міністерство.
У зустрічі також взяли участь радник міністра охорони здоров'я Станіслав Грещишин та заступник голови Синодального відділу соціального служіння і благодійності УПЦ КП "Eleos-Ukraine"протоієрей Сергій Дмитрієв.
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