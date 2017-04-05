Прокуратура Львівщини реабілітувала новомученика УГКЦ – єпископа Василя Величковськго

7 квітня 2017, 11:10 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Прокуратура Львівської області розглянула звернення голови Місії «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ» о.Полікарпа Марцелюка про реабілітацію Величковського Василя Володимировича.

Про це 7 квітня повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що вироком Судової колегії в кримінальних справах Львівського обласного суду від 23.09.1969 Величковського В.В. засуджено за ч.2 ст.138, ст.187-1, ст.42 КК України, 1960 року (порушення законів про відокремлення церкви від держави та поширення неправдивих вигадок на радянський державний і суспільний лад) на 3 роки позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму.

Положеннями ст.1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 визнано реабілітованими осіб, засуджених за поширення завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад, а також за порушення законів про відокремлення церкви від держави і школи від церкви, а відтак висновком прокуратури Львівської області від 31.03.2017 Величковського Василя Володимировича реабілітовано.

6 квітня 2017 року у приміщенні прокуратури Львівщини відбулась зустріч за участю в.о. прокурора Львівської області Подубинського Б.В., заступника прокурора області Борейко Г.Д. та ініціатора звернення, під час якої останньому було надано відповідну інформацію.

Довідка: Василь Володимирович Величковський (01.06.1903 – 30.06.1973) – новомученик Української греко-католицької церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист.

В 1939 р. уперше викликаний в НКВД за організацію масової процесії, але був відпущений. У 1945 р. його заарештовано, смертний вирок замінено 10 роками примусової праці під Воркутою.

Повернувся в 1955 р. до Львова і зайнявся організацією життя УГКЦ в підпіллі.

У 1959 р. Папа Іван XXIII номінував його єпископом; архієрейські свячення прийняв 4 лютого 1963 р. від звільненого з ув’язнення митрополита Йосипа Сліпого. Став єпископом Луцьким і місцеблюстителем глави УГКЦ в Україні.

2 січня 1969 р. повторно ув’язнений та в подальшому засуджений на три роки; ув’язнення відбув у тюрмі м. Комунарськ на Донбасі. Після закінчення терміну виселений за межі СРСР.

Провів деякий час в Римі, потім переїхав в Канаду.

Помер 30 червня 1973 у м. Вінніпег (Канада).

Обряд беатифікації до чину блаженних відбувся 27 червня 2001 р. у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Папи Івана Павла ІІ. 

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теги до статті:Василь Величковський,Новомученики УГКЦ,УГКЦ
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