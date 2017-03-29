Церкви хочуть мати свого представника у складі Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

22 березня в Києві у прес-центрі Національної спілки журналістів України відбувся круглий стіл «Як реалізувати інтереси віруючої аудиторії у системі суспільного телерадіомовлення» - експертні обговорення щодо реалізації інтересів християн різних конфесій в системі Національної Суспільної телерадіокомпанії України, повідомляє сайт УПЦ КП.

Представники Церков різних християнських конфесій, провідні журналісти, а також представники медійних громадських організацій поділилися досвідом та планами щодо цього питання.



Під час заходу Руслан Кухарчук, президент Асоціації «Новомедіа», доповідав про реалізацію норм профільного закону, а також про місію суспільного телерадіомовлення щодо задоволення інформаційних потреб найбільших соціальних груп. Він зазначив, що саме з цією метою до керівного органу – Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) – входять представники дев’яти громадських об’єднань та асоціацій.



«Але дивним і незрозумілим є той факт, що в Наглядовій раді ніяк не представлена найбільша соціальна група України – віруючі люди всіх християнських конфесій. Безсумнівно – суспільне телерадіомовлення зобов’язане забезпечувати інформаційні потреби цієї багатомільйонної аудиторії», – сказав Руслан Кухарчук. Також він поставив питання про необхідність розширення Наглядової ради НСТУ шляхом додавання десятої сфери для представлення – християнські церкви України.



Юристка Асоціації «Новомедіа» Елеонора Дібрівна виступила із аналізом досвіду міжнародних країн в контексті законодавчого забезпечення інтересів християн в інформаційному полі. «В успішних і потужних країнах церкви і віруюча аудиторія мають вагомий вплив на інформаційну стратегію і суспільне мовлення. Досвід таких країн, як Німеччина, Нідерланди, США та Великобританія може бути корисним під час становлення і розвитку суспільного мовлення в Україні», - зазначила Елеонора Дібрівна.



До обговорення долучився Олег Гавриш, редактор-ведучий програм «Перша шпальта» на каналі UA:Перший; заступник редактора розділу «Бізнес», порталу «Новое время». Він доповідав на тему щодо форматів висвітлення релігійної тематики в Суспільному телерадіомовленні. Пролунало кілька пропозицій, як зробити інформаційний продукт для віруючої аудиторії цікавим і рейтинговим, а також, що необхідно для підвищення довіри суспільства до релігійної тематики загалом. Олег Гавриш підтримав ініціативу щодо включення до складу Наглядової ради представника від українських Церков.



До участі у круглому столі були запрошені експерти, представники релігійних кіл, державні та громадські діячи. Із словом мав можливість виступити кожен учасник обговорень. Зокрема, від УПЦ Київського Патріархату в обговоренні взяв участь диякон Михаїл Омельян.



Також інші учасники круглого столу висловили свої пропозиції щодо місії Суспільного мовлення у частині задоволення інформаційних потреб віруючої аудиторії. За результатами обговорення була ухвалена відповідна Резолюція з пропозицією ухвалити зміни до законодавства і включити до Наглядової ради НСТУ уповноваженого представника від християнських Церков.