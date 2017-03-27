Духовенство разом з високопосадовцями садили «дерева миру» у Маріїнському парку Києва

У день «Години Землі», 25 березня 2017 р., у Маріїнському парку Києва, в рамках Всеукраїнської акції «Посади дерево миру» була висаджена «Алея зеленого майбутнього», повідомляє Бюро УГКЦ з питань екології.

Духовним стержнем заходу став екуменічний молебень до Бога Творця, який очолили владика Михайло (Колтун), голова Комітету з питань екології Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви та владика Агапіт (Гуменюк), архиєпископ Вишгородський Української Православної Церкви Київського Патріархату.



Владика Михайло висловив радість з приводу розвитку безтермінової акції «Посади дерево миру», яка була ініційована УГКЦ та підтримана Мінприроди України восени минулого року, напередодні Всесвітнього дня запобігання руйнування довкілля через війни та військові конфлікти.



Владика Агапіт наголосив на величності ролі та послання кожної людини у сотвореному світі як Божого управителя, а також особистій відповідальності кожної людини за навколишнє середовище.

Представник Духовного управління мусульман України Шейх Рустам Гафурі наголосив на важливості відновлення духовної екології для збереження країни та її довкілля.





Міністр екології і природних ресурсів України Остап Семерак наголосив на патріотичному вимірі ініціативи: «Вона показує, що українці хочуть миру і готові захищати свою територію і природу від будь-яких насильницьких впливів. Закладення алей сьогодні розпочалося по всій Україні. Запланували висадити близько восьми тисяч різної породи дерев».



Перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко відзначила важливість проведення заходів, спрямованих на відновлення навколишнього середовища. Політик поінформувала, що в рамках Всеукраїнської безстрокової екологічної акції «Посади дерево миру» найближчим часом за участі Міністерства екології та природних ресурсів України передбачається озеленити території Донецької та Луганської областей.



За підтримки Національних природних парків та заповідників ініціатива буде тривати наступних 2 тижні.