Мінкультури України відправило на доопрацювання статут кримськотатарського муфтіяту

Департамент у справах національностей та релігій Міністерства культури України відмовився реєструвати Духовне управління мусульман Криму (ДУМК, Київ) і зажадав внести виправлення в проект його статуту.

Про це Крим.Реаліі повідомило джерело у робочій групі з доопрацювання статуту ДУМК. Цю інформацію також підтвердив учасник установчого з'їзду ДУМК, глава благодійного фонду «Евкаф Україна» Зеврі Куртбедінов.

Начальник відділу моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Іван Папаяні відмовився коментувати Крим.Реаліі ситуацію з реєстрацією ДУМК, але, по суті, визнав, що у передбачені законодавством три місяці з моменту подачі документів, які минули 9 березня 2017 року, муфтіят не був зареєстрований.

Джерело в робочій групі зазначив, що представники Міністерства культури вказали на ряд недоліків і неточностей в проекті статуту муфтіяту, і зажадали їх виправлення у якості умови реєстрації ДУМК. Деякі з цих претензій член робочої групи назвав необгрунтованими.

При цьому головною проблемою у процесі реєстрації став збіг назв Духовного управління мусульман Криму (Сімферополь) на чолі з Еміралі Аблаєвим, яке перереєструвалося в Росії після анексії Криму під новою назвою «Духовне управління мусульман Криму і Севастополя». При цьому в реєстрі релігійних організацій України реєстрація кримського ДУМК зберігається. Як раніше заявляв Папаяні, скасувати реєстрацію ДУМК на чолі з Аблаєвим можна тільки за його ініціативою, бо одночасно в держреєстрі не може бути двох організацій з однією назвою.

Співрозмовник Крим.Реаліі в робочій групі з доопрацювання статуту муфтіяту зазначив, що ця проблема буде вирішена шляхом зміни назви на з'їзді представників громад - засновників нового ДУМК.

«Будемо проводити з'їзд, інакше не вийде», - сказав він. Співрозмовник не уточнив дату і місце проведення з'їзду.

19 листопада 2016 року представники 14 релігійних кримськотатарських громад на з'їзді у Києві створили муфтіят. Муфтієм був обраний Айдер Рустамов, який очолює Комітет духовних цінностей мусульман при правлінні Земляцтва кримських татар Києва. Учасники з'їзду сформували Раду улемів (вчених, що володіють знаннями релігії), главою якого став глава Асоціації мусульман України Сулейман Хайруллаєв.

ДУМК (Сімферополь) після анексії Криму Росією в 2014 році перестав координувати свої дії з Меджлісом і перереєструвався на території Росії під новою назвою - Духовне управління мусульман Криму і Севастополя. На засіданні координаційної ради Всесвітнього конгресу кримських татар 16-17 січня в Генічеському районі Херсонської області вирішено створити муфтіят на материковій частині України. Ініціатива його створення виникла з того моменту, як кілька тисяч кримських татар були змушені переїхати на материкову частину України.