Патріарх Філарет від імені УПЦ КП привітав СБУ з 25-літтям створення цієї служби

Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату і від себе особисто Патріарх Філарет 24 березня привітав очільника СБУ Василя Грицака, військовослужбовців і працівників з нагоди 25-ліття створення Служби безпеки України.

«Будь-яка держава для збереження своєї безпеки, захисту суспільства від протиправних дій, спричинених внутрішніми та зовнішніми ворогами і злочинцями, зобов’язана мати відповідну службу, на яку покладається в першу чергу попередження злочинів, а у разі їхнього вчинення – викриття і притягнення винних до відповідальності. Чверть століття тому, в перші місяці становлення незалежної України, така служба з’явилася і в нашій державі – Служба безпеки України.

За цей час ви, як і весь український народ, пройшли непростий шлях. І сьогодні в умовах розв’язаної проти України агресії з боку Росії ви стоїте на передньому рубежі захисту від ворога.

Ми безумовно переконані, що у цій боротьбі з агресором – правда на українському боці. А де правда – там Бог, і де Бог – там перемога. З кожним днем ми наближаємося до цієї перемоги, і ваш внесок у її досягнення важко переоцінити.

Щодня наша Церква молиться за вас, наших воїнів, і всіх, хто вірно виконує своє служіння українському народові відповідно до присяги та обов’язку. Щиро зичу вам міцного здоров’я, сил, натхнення і успіхів у відповідальній справі захисту правди і миру, закону і державності. Нехай біля кожного з вас перебуває Ангел-Охоронець, а Господь береже вас від усякого зла і спокус», – йдеться у привітанні Патріарха Філарета.