До першого храму УГКЦ в Миколаєві тепер вестиме вулиця Шептицького

21 березня 2017, 10:40 | Державно-конфесійні стосунки | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Проблема збереження у Миколаєві назви вулиці Андрія Шептицького, за що протягом останніх чотирьох місяців активно боролася греко-католицька громада міста, отримала несподіване компромісне вирішення. 16 березня депутати міськради перейменували на честь митрополита Шептицького вулицю Променеву, яка веде до майбутнього храму УГКЦ, – повідомляє кореспондент РІСУ Тетяна Длінна.

При цьому народні обранці задовольнили бажання мешканців колишньої вулиці Карла Маркса, що у ході реалізації політики декомунізації, рішенням міського голови, отримала ім’я Шептицького, жити відтепер на вулиці з назвою «Традиційна».

РІСУ розповідала про виникнення проблеми зі зміною назви вулиці Шептицького у Миколаєві. Підготовка та постановка питання про перейменування вулиці Шептицького у Традиційну мала відчутно політичний і навіть релігійній підтекст. Наприклад, велика роз’яснювальна робота у ЗМІ про постать Великого Митрополита, розгорнута греко-католицькою громадою, не дала бажаного ефекту. До того ж були залишені без офіційної відповіді звернення до міського голови отця Тараса Павлюса, настоятеля греко-католицької парафії Покрову Пресвятої Богородиці, та парафіян, а також колективне клопотання представників УПЦ КП, УАПЦ, РКЦ та містян.

Про політичний підтекст питання свідчать й дії фракції «Опозиційний блок» в Миколаївській міській раді, яка зірвала 16 березня проведення сесії через відмову депутатів інших фракцій підтримати зміну назви вулиці Шептицького.

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Як розповідає отець Тарас, далі, під час переговорів між головами фракцій із залученням мера Олександра Сєнкевича та губернатора Миколаївської області Олексія Савченка узгодили, а на засіданні сесії ухвалили компромісний варіант – назвати в честь Андрія Шептицького незаселену, незабудовану вулицю у мікрорайоні «Північний». Так вулиця Променева, яка по суті, за словами самого міського голови, є просто «напрямом», отримала назву видатного релігійного та громадського діяча.

Водночас прийняте рішення має вагому позитивну сторону: тепер вулиця Шептицького вестиме до першого в Миколаєві греко-католицького храму Покрову Пресвятої Богородиці. Його активно зводять на березі річки Інгул, по вулиці архітектора Старова, яку у місці розташування церкви буде перетинати розбудована вулиця Андрія Шептицького. Символічно, що вулиця Митрополита буде пов’язувати святиню з великою магістраллю – проспектом Героїв України.

Будова греко-католицького храму

170321_03.jpg«На перший погляд, таке перейменування через обраний топонімічний об’єкт виглядає як пониження значення, бо в попередньому випадку на вулиці проживало біля тисячі осіб, — розмірковує отець Тарас Павлюс з цього приводу. — Однак на перспективу вулиця Шептицького має всі шанси стати окрасою міста, одною з найпривабливіших та найпрестижніших вулиць. Вона тягнеться вздовж живописного узбережжя Інгулу. За обіцянкою мера та депутатів буде складений проект і вже цьогоріч вулицю заасфальтують та зроблять освітлення. Сподіваюся, ці люди правдиві і будуть дотримуватися свого слова. Не очорнять таку велику особу своїми діями, щоб ми могли їм довіряти й надалі».

Настоятель греко-католицького храму з гіркотою зауважив стосовно мешканців вулиці Традиційної. «Якби вони усвідомлювали, хто такий був митрополит Андрій Шептицький і знали б правду про нього, більше б намагалися його пізнати, тоді б ці люди пишалися тим, що вулиця була названа в його честь».

Нагадаємо, у 2005 році у Миколаєві була офіційно зареєстрована перша греко-католицька громада. У квітні 2013 року освятили територію майбутнього храму та встановили хрест.

Світлини: Т.Коренківська, Facebook Т.Павлюс

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теги до статті:Андрей Шептицький,Декомунізація,Тарас Павлюс,УГКЦ на Миколаївщині
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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