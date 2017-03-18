До першого храму УГКЦ в Миколаєві тепер вестиме вулиця Шептицького

Проблема збереження у Миколаєві назви вулиці Андрія Шептицького, за що протягом останніх чотирьох місяців активно боролася греко-католицька громада міста, отримала несподіване компромісне вирішення. 16 березня депутати міськради перейменували на честь митрополита Шептицького вулицю Променеву, яка веде до майбутнього храму УГКЦ, – повідомляє кореспондент РІСУ Тетяна Длінна.

При цьому народні обранці задовольнили бажання мешканців колишньої вулиці Карла Маркса, що у ході реалізації політики декомунізації, рішенням міського голови, отримала ім’я Шептицького, жити відтепер на вулиці з назвою «Традиційна».

РІСУ розповідала про виникнення проблеми зі зміною назви вулиці Шептицького у Миколаєві. Підготовка та постановка питання про перейменування вулиці Шептицького у Традиційну мала відчутно політичний і навіть релігійній підтекст. Наприклад, велика роз’яснювальна робота у ЗМІ про постать Великого Митрополита, розгорнута греко-католицькою громадою, не дала бажаного ефекту. До того ж були залишені без офіційної відповіді звернення до міського голови отця Тараса Павлюса, настоятеля греко-католицької парафії Покрову Пресвятої Богородиці, та парафіян, а також колективне клопотання представників УПЦ КП, УАПЦ, РКЦ та містян.

Про політичний підтекст питання свідчать й дії фракції «Опозиційний блок» в Миколаївській міській раді, яка зірвала 16 березня проведення сесії через відмову депутатів інших фракцій підтримати зміну назви вулиці Шептицького.

Як розповідає отець Тарас, далі, під час переговорів між головами фракцій із залученням мера Олександра Сєнкевича та губернатора Миколаївської області Олексія Савченка узгодили, а на засіданні сесії ухвалили компромісний варіант – назвати в честь Андрія Шептицького незаселену, незабудовану вулицю у мікрорайоні «Північний». Так вулиця Променева, яка по суті, за словами самого міського голови, є просто «напрямом», отримала назву видатного релігійного та громадського діяча.

Водночас прийняте рішення має вагому позитивну сторону: тепер вулиця Шептицького вестиме до першого в Миколаєві греко-католицького храму Покрову Пресвятої Богородиці. Його активно зводять на березі річки Інгул, по вулиці архітектора Старова, яку у місці розташування церкви буде перетинати розбудована вулиця Андрія Шептицького. Символічно, що вулиця Митрополита буде пов’язувати святиню з великою магістраллю – проспектом Героїв України.

«На перший погляд, таке перейменування через обраний топонімічний об’єкт виглядає як пониження значення, бо в попередньому випадку на вулиці проживало біля тисячі осіб, — розмірковує отець Тарас Павлюс з цього приводу. — Однак на перспективу вулиця Шептицького має всі шанси стати окрасою міста, одною з найпривабливіших та найпрестижніших вулиць. Вона тягнеться вздовж живописного узбережжя Інгулу. За обіцянкою мера та депутатів буде складений проект і вже цьогоріч вулицю заасфальтують та зроблять освітлення. Сподіваюся, ці люди правдиві і будуть дотримуватися свого слова. Не очорнять таку велику особу своїми діями, щоб ми могли їм довіряти й надалі».

Настоятель греко-католицького храму з гіркотою зауважив стосовно мешканців вулиці Традиційної. «Якби вони усвідомлювали, хто такий був митрополит Андрій Шептицький і знали б правду про нього, більше б намагалися його пізнати, тоді б ці люди пишалися тим, що вулиця була названа в його честь».

Нагадаємо, у 2005 році у Миколаєві була офіційно зареєстрована перша греко-католицька громада. У квітні 2013 року освятили територію майбутнього храму та встановили хрест.

Світлини: Т.Коренківська, Facebook Т.Павлюс