В Росії «Свідків Єгови» можуть визнати екстремістською організацією

17 березня 2017, 11:57 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Росії хочуть закрити релігійну організацію «Свідки Єгови». Міністерство юстиції країни просить Верховний суд визнати цю організацію екстремістською.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У разі задоволення позову, направленого 15 березня, вперше під законодавчу заборону в Росії потрапить вся зареєстрована конфесія.

В організації, яка має близько 170 тисяч послідовників у Росії, заявили, що у зверненні до суду йдеться про їхню штаб-квартиру у Санкт-Петербурзі. За словами речника, визнання екстремістською змусило б організацію згорнути всю діяльність у Росії.

«Свідки Єгови» є однією з кількох релігійних організацій, щодо яких упродовж останніх років у Росії посилився тиск.

Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій, зокрема таких, як мормони, «Свідки Єгови» й деякі інші євангелістські течії.

Російська влада заявляє, що закон, який підтримує Російська Православна Церква, спрямований на боротьбу з екстремізмом і тероризмом.

 

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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