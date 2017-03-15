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В Росії «Свідків Єгови» можуть визнати екстремістською організацією
17 березня 2017, 11:57 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У Росії хочуть закрити релігійну організацію «Свідки Єгови». Міністерство юстиції країни просить Верховний суд визнати цю організацію екстремістською.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У разі задоволення позову, направленого 15 березня, вперше під законодавчу заборону в Росії потрапить вся зареєстрована конфесія.
В організації, яка має близько 170 тисяч послідовників у Росії, заявили, що у зверненні до суду йдеться про їхню штаб-квартиру у Санкт-Петербурзі. За словами речника, визнання екстремістською змусило б організацію згорнути всю діяльність у Росії.
«Свідки Єгови» є однією з кількох релігійних організацій, щодо яких упродовж останніх років у Росії посилився тиск.
Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій, зокрема таких, як мормони, «Свідки Єгови» й деякі інші євангелістські течії.
Російська влада заявляє, що закон, який підтримує Російська Православна Церква, спрямований на боротьбу з екстремізмом і тероризмом.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.