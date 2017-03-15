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"Материнська Церква Константинополя допоможе Україні отримати об'єднану Церкву", – Патріарх Варфоломій І
15 березня 2017, 14:56 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Стамбулі зустрівся зі Архиєпископом Константинополя – Нового Риму та Вселенським Патріархом Варфоломієм І.
Як повідомили 15 березня у прес-службі Кабміну, глава уряду високо оцінив провідну роль Вселенського Патріархату та особисто Варфоломія І щодо підтримки єдності українського православ’я.
"Ми надаємо величезне значення нашій співпраці. Українці прагнуть до єдиної церкви, і ваша роль є надзвичайно важливою, – підкреслив він. – Ми сповнені глибокої поваги до Вашої Всесвятості за вашу підтримку єдності українського православ'я".
У свою чергу Вселенський Патріарх подякував «українцям за їхню глибоку віру і вірність Церкві». «Ми молимося за те, щоб український народ об'єднався в одній Церкві, – зазначив Варфоломій І. – Материнська церква Константинополя допоможе вам отримати таку об'єднану Церкву».
«Ми можемо бути оптимістами щодо майбутнього», – додав він.
Глава Уряду подякував Вселенському Патріарху за увагу та зусилля у врегулюванні поточної ситуації в Україні та підтримки українського народу в умовах російської агресії.
«Хочу подякував за мудрість, благословення і любов до України, що дбаєте за Україну і молитвами підтримуєте нас у такий складний час. Як ви і сказали, ми бачимо оптимістичне майбутнє, яке ми вбачаємо у єдиній демократичній країні», - наголосив Володимир Гройсман.
Він зауважив значення Вселенського Патріархату у проведенні Всеправославного Собору на острові Крит в червні 2016 року, що став видатною подією для Світового Православ’я.
Окремо Прем’єр-міністр України подякував за рішення та благословення Вселенського Патріарха щодо проведення богослужінь у церкві Святого Миколая для української православної громади Стамбула.
У свою чергу, Вселенський Патріарх зазначив: "Ми вітаємо усю улюблену українську націю зі штаб-квартири Вселенського Патріархату не як іноземців, а як улюблених духовних дітей цієї церкви-матері. Духовні відносини, які об'єднують материнську церкву з українцями, ніколи не зникали. Ми близькі до вас, особливо коли вам важко, ми супроводжуємо вас нашими молитвами і благословенням, – наголосив Варлофомій І. – Ми шлемо своє благословення, любов і заінтересованість кожному українцю без виключень".
Глава українського Уряду також відвідав Церкву Святого Георгія.
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