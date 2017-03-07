Мінмолодьспорт започатковує співпрацю з Церквами і релігійними організаціями

У Міністерстві молоді та спорту України обговорювалися питання визначення форматів взаємодії між органами влади, Церквами та релігійними організаціями, громадськістю щодо створення сприятливих умов для духовного і творчого розвитку української молоді.

Зустріч відбулася 2 березня за участі Заступника міністра Олександра Яреми та представників Церков і релігійних організацій, які відповідають за роботу з молоддю, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Олександр Ярема поінформував присутніх про напрями діяльності Міністерства в молодіжній сфері, зокрема ініціативи, проекти та заходи, які вже реалізуються і які заплановані на найближчу перспективу. Він також наголосив, що такі майданчики для зустрічей дуже потрібні, оскільки допомагають об’єднати спільні зусилля у напрямі роботи з молоддю.

"Учасники цієї зустрічі мають багато позитивних напрацювань у молодіжній сфері, у реалізації заходів та ініціатив для молоді. Утворивши спільну платформу взаємодії, ми отримаємо значно ефективніший загальний результат від наших дій", – підкреслив заступник Міністра молоді та спорту.

Присутні служителі Церков і релігійних організацій підкреслили, що такий захід є дуже важливим, оскільки вперше за довгі роки зібрались представники різних конфесій, відповідальні за роботу з молоддю.

За результатами зустрічі було домовлено розвивати співпрацю в напрямах волонтерства, реалізації заходів для молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, інформаційно-просвітницької роботи щодо утвердження здорового способу життя серед молодих людей тощо. Також було озвучено ідеї щодо проведення міжконфесійного форуму та ночей відкритих дверей релігійних закладів.