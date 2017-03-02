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Житомирська облрада хоче передати монастирю УПЦ (МП) майже 24 га землі
5 березня 2017, 11:12 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Житомирська обласна рада хоче надати дозвіл Ставропігійному жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ (МП) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 23,9 га.
Відповідний проект рішення сесії опублікований 2 березня на сайті облради, повідомляє Житомир.info.
«Враховуючи звернення Ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері Української Православної Церкви від 20.02.17 №289, лист Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради від 31.10.16 № 380, рекомендації постійних комісій обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від 16.12.16 , з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села від 13.12.16, обласна рада вирішила надати дозвіл Ставропігійному жіночому монастирю на честь Афонської ікони Божої Матері Української Православної Церкви на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які перебувають у користуванні дочірнього підприємства «Малинський лісгосп АПК» та дочірнього підприємства «Коростишівський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», - зазначається у проекті рішення.
Нагадаємо генеральним директором Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» є депутат обласної ради Ігор Рибинський (фракція ВО «Батьківщина»).
Монастирю Московського Патріархату планують надати дозвіл на відведення наступних земельних ділянок:
15,8 га, що знаходяться за межами смт Чоповичі Малинського району Житомирської області, квартал 25 виділ 29 Барвінківського лісництва дочірнього підприємства «Малинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради - місцезнаходження Ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері;
5,0 га, що знаходяться за межами с. Загребля Малинського району Житомирської області, квартал 42 виділи 19, 20, 25, 27 Барвінківського лісництва дочірнього підприємства «Малинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради - місцезнаходження монастирського скита на честь преподобного Силуана Афонського;
3,1 га, що знаходяться за межами с. Соболівка Брусилівського району Житомирської області, квартал 29 виділи 10, 11 Брусилівського лісництва дочірнього підприємства «Коростишівський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради - місцезнаходження монастирського скита на честь ікони Божої Матері «Іверська».
У проекті рішення зазначається, що у разі його прийняття втрачає чинність рішення обласної ради від 23.01.2014 № 1106 «Про надання дозволу на зменшення земельних ділянок». Цим рішенням обласна рада минулого скликання під керуванням представника Партії регіонів Йосипа Запаловського за зверненням Ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері Української Православної Церкви від 04.12.13 №15/3005-р надавала дозвіл на розробку проекту землеустрою для відведення земельних ділянок площею 20,6 га. У рішенні теж згадувалися три ділянки, але найбільша була 12,5 га – знаходяться за межами смт Чоповичі Малинського району Житомирської області, квартал 25 виділи 14; 30; 31; 32 Барвінківського лісництва дочірнього підприємства «Малинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради - місцезнаходження Ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої матері. Тобто за три роки загальна площа ділянок для відведення у постійне користування монастирю УПЦ МП збільшилася на 3,3 га.
Як повідомляв Житомир.info, нещодавно на сайті Житомирської міської ради була опублікована відповідь на петицію щодо недопустимості передачі Житомирській єпархії УПЦ (МП) в постійне користування 0,8666 га за адресою: вул. Подільська, 9.
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