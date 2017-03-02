В УАПЦ запропонували державі відзначити 100-річчя початку відродження цієї Церкви

Голова духовно-освітньої комісії Української Автокефальної Православної Церкви єпископ Віктор (Бедь) звернувся до керівництва країни з пропозицією відзначити 100-річчя початку відродження УАПЦ, повідомляє Кeuapc.org.

У 2017 році виповнюється 100 років з початку піднесення церковно-народного руху за відродження Української Автокефальної Православної Церкви.

Із нагоди цього ювілею президент Міжнародної академії богословських наук, голова Комісії з духовності освіти та катехизації УАПЦ єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь) звернувся з письмовим зверненням до Президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра про відзначення на загальнодержавному рівні 100-річчя початку відродження Української Автокефальної Православної Церкви.



З цієї нагоди пропонується видати відповідні указ Президента держави та постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.



До участі у ювілейних заходах рекомендується запросити представників вищих органів державної влади та місцевого самоврядування, Української Автокефальної Православної Церкви, Української Православної Церкви Київського патріархату, Української Греко-Католицької Церкви та інших офіційно чинних в Україні Церков, Константинопольської Православної Церкви та інших Помісних Церков, Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, вищих навчальних закладів, наукових установ, середніх навчальних закладів освіти, громадських організацій та широкої української громадськості.