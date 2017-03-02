В УАПЦ запропонували державі відзначити 100-річчя початку відродження цієї Церкви

2 березня 2017, 12:00 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Голова духовно-освітньої комісії Української Автокефальної Православної Церкви єпископ Віктор (Бедь) звернувся до керівництва країни з пропозицією відзначити 100-річчя початку відродження УАПЦ, повідомляє Кeuapc.org.

У 2017 році виповнюється 100 років з початку піднесення церковно-народного руху за відродження Української Автокефальної Православної Церкви.

 Із нагоди цього ювілею президент Міжнародної академії богословських наук, голова Комісії з духовності освіти та катехизації УАПЦ єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь) звернувся з письмовим зверненням до Президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра про відзначення на загальнодержавному рівні 100-річчя початку відродження Української Автокефальної Православної Церкви.

З цієї нагоди пропонується видати відповідні указ Президента держави та постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

До участі у ювілейних заходах рекомендується запросити представників вищих органів державної влади та місцевого самоврядування, Української Автокефальної Православної Церкви, Української Православної Церкви Київського патріархату, Української Греко-Католицької Церкви та інших офіційно чинних в Україні Церков, Константинопольської Православної Церкви та інших Помісних Церков, Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, вищих навчальних закладів, наукових установ, середніх навчальних закладів освіти, громадських організацій та широкої української громадськості.

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теги до статті:Віктор (Бедь),УАПЦ
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Останні коментарі

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

  • Стефан | 1 березня 2017, 22:20

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  • Оленка | 1 березня 2017, 21:47

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  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

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  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

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