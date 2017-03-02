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Порошенка просять дати Патріарху Філарету звання Героя України
2 березня 2017, 11:46 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Народні депутати України просять президента Петра Порошенка дати звання Героя України Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету.
Відповідний проект постанови зареєстрували у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна.
Зазначимо, що проект постанови №6153 зареєстрований на сайті парламенту, але самого тексту документа поки немає. Авторами постанови є 22 нардепи.
Додамо, що за процедурою, звання роздає своїм указом президент, тому депутати хочуть звернутися саме до Петра Порошенка з цією ініціативою.
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