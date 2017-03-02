Порошенка просять дати Патріарху Філарету звання Героя України

2 березня 2017, 11:46 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Народні депутати України просять президента Петра Порошенка дати звання Героя України Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету.

Відповідний проект постанови зареєстрували у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що проект постанови №6153 зареєстрований на сайті парламенту, але самого тексту документа поки немає. Авторами постанови є 22 нардепи.
Додамо, що за процедурою, звання роздає своїм указом президент, тому депутати хочуть звернутися саме до Петра Порошенка з цією ініціативою.

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теги до статті:ВРУ,Нагороди,Філарет (Денисенко)
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Останні коментарі

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

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  • Стефан | 1 березня 2017, 22:20

    Враги Украины те же самые, что и враги Господа Бога Иисуса Христа. «Личных врагов - любить, врагов Государства - бить, врагов Церкви - гнушаться.» Идеальная формула высказанная Святителем Филаретом

  • Оленка | 1 березня 2017, 21:47

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  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

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  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

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