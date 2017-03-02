Благодійність по-одеськи: міськрада виділить понад 2 млн. грн. на утримання храму УПЦ (МП)

2 березня 2017, 11:04 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Одеська міськрада має намір збільшити фінансування Спасо-Преображенського собору Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Про це повідомляє Думська.

Відповідний проект рішення схвалила бюджетна комісія. Зокрема, у бюджеті 2017 року для церковнослужителів передбачили 1 млн 884 тисячі 200 гривень. Мерія має намір додати ще 325 тисяч. Таким чином, витрати на утримання храму виростуть до 2 мільйонів 209 тисяч 200 гривень.

Вказану суму виділяють на прохання Одеської єпархії УПЦ (МП). За словами директора міськдепартаменту фінансів Світлани Бедреги, ці гроші підуть на оплату боргів за газ, а також на зарплати співробітникам собору, які виросли в зв'язку з дворазовим підвищенням мінімалки.

На засіданні комісії це питання викликало жваву дискусію. На думку народного депутата Ганни Позднякової, у мерії немає ніяких підстав надавати фінансову підтримку, та ще й в таких великих розмірах, релігійним організаціям.

«Церква відокремлена від держави, це раз. По-друге, церкви Московського Патріархату за рік збирають пожертви, які можна порівняти з бюджетом Одеси», - обурилася вона.

Прихильники рішення аргументували свою позицію тим, що собор є місцем туристичного паломництва, і місто зобов'язане допомагати йому грошима.

У підсумку більшістю голосів питання прийняли. Остаточне рішення - за сесією, але сумнівів у тому, що вони охоче проголосують за, практично немає.

Нагадаємо, утримання собору оплачується міськрадою з 2010 року.

Преображенський собор Одеси

Система Orphus
теги до статті:Собор Преображення в Одесі,УПЦ (МП) в Одесі
Рейтинг
1
0

Останні новини

Останні коментарі

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

  • Стефан | 1 березня 2017, 22:20

    Враги Украины те же самые, что и враги Господа Бога Иисуса Христа. «Личных врагов - любить, врагов Государства - бить, врагов Церкви - гнушаться.» Идеальная формула высказанная Святителем Филаретом

  • Оленка | 1 березня 2017, 21:47

    УПЦ МП закликає до миру на засадах Мінських домовленностей, котрі підтримало ОБСЄ. Тобто, ОБСЄ також за рабство? А Ватикан тоді хто? Усі навколо у г.., тільки Денисенко в білому фраці. Він грає на

  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

    Верные ленинцы на Донбассе митингуют, кучкуются у памятников извергу Ленину, а потом идут убивать патриотов Украины, отстаивающих территориальную целостность страны, противостоящих внешней агрессии

  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

    ну і? Хіба я кажу, що Росія нині поводить себе як наш друг? Потрібно пам"ятати, що Церква - це створіння наддержавне. Вона не засуджує людей, не засуджує приналежність до тієї чи іншої

Популярні статті місяця