Благодійність по-одеськи: міськрада виділить понад 2 млн. грн. на утримання храму УПЦ (МП)

Одеська міськрада має намір збільшити фінансування Спасо-Преображенського собору Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Про це повідомляє Думська.

Відповідний проект рішення схвалила бюджетна комісія. Зокрема, у бюджеті 2017 року для церковнослужителів передбачили 1 млн 884 тисячі 200 гривень. Мерія має намір додати ще 325 тисяч. Таким чином, витрати на утримання храму виростуть до 2 мільйонів 209 тисяч 200 гривень.

Вказану суму виділяють на прохання Одеської єпархії УПЦ (МП). За словами директора міськдепартаменту фінансів Світлани Бедреги, ці гроші підуть на оплату боргів за газ, а також на зарплати співробітникам собору, які виросли в зв'язку з дворазовим підвищенням мінімалки.

На засіданні комісії це питання викликало жваву дискусію. На думку народного депутата Ганни Позднякової, у мерії немає ніяких підстав надавати фінансову підтримку, та ще й в таких великих розмірах, релігійним організаціям.

«Церква відокремлена від держави, це раз. По-друге, церкви Московського Патріархату за рік збирають пожертви, які можна порівняти з бюджетом Одеси», - обурилася вона.

Прихильники рішення аргументували свою позицію тим, що собор є місцем туристичного паломництва, і місто зобов'язане допомагати йому грошима.

У підсумку більшістю голосів питання прийняли. Остаточне рішення - за сесією, але сумнівів у тому, що вони охоче проголосують за, практично немає.

Нагадаємо, утримання собору оплачується міськрадою з 2010 року.