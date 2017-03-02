Почаївській лаврі відмовили у розробці родовища будівельних пісків

2 березня 2017, 10:16 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

На сесію Тернопільської облради винесено питання про надання Почаївській Свято-Успенській Лаврі дозволу на розробки Почаївського родовища будівельних пісків, яке знаходиться у Кременецькому районі.

Загальна площа об’єкту становить 5,0259 га. Родовище використовується для видобування пісків, придатних для виготовлення штукатурних розчинів, дорожнього будівництва тощо.

Термін дії спеціального дозволу на користування надрами, виданого Міністерством охорони навколишнього природного середовища України 11 листопада 2008 року, становить 20 (двадцять) років.

Однак напередодні постійна депутатська комісія Тернопільської обласної ради з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування відмовила Почаївській лаврі у погодженні відводу. Позитивні рішення були прийняті щодо Бобулинського та Різдвянського родовища.

Тож саме з формулюванням «відмовити» підготовлений проект сесійного рішення, повідомляє LTDAILY.INFO.

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Останні коментарі

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

  • Стефан | 1 березня 2017, 22:20

    Враги Украины те же самые, что и враги Господа Бога Иисуса Христа. «Личных врагов - любить, врагов Государства - бить, врагов Церкви - гнушаться.» Идеальная формула высказанная Святителем Филаретом

  • Оленка | 1 березня 2017, 21:47

    УПЦ МП закликає до миру на засадах Мінських домовленностей, котрі підтримало ОБСЄ. Тобто, ОБСЄ також за рабство? А Ватикан тоді хто? Усі навколо у г.., тільки Денисенко в білому фраці. Він грає на

  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

    Верные ленинцы на Донбассе митингуют, кучкуются у памятников извергу Ленину, а потом идут убивать патриотов Украины, отстаивающих территориальную целостность страны, противостоящих внешней агрессии

  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

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