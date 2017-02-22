В УПЦ (МП) звинувачують Мінкульт у «затягуванні в суді процесу оскарження нереєстрації статутів УПЦ»

Голова Юридичного відділу УПЦ протоєрей Олександр Бахов говорить, що неявка представників Міністерства культури України на судове засідання за позовом Української Православної Церкви засвідчує неповагу відповідача до учасників судового процесу.

22 лютого 2017 року в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулось перше судове засідання у справі за позовом Української Православної Церкви до Міністерства культури України про незаконність дій в частині нереєстрації статутів установ Української Православної Церкви. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Позивач у своїх вимогах просив суд «визнати дії та бездіяльність Мінкультури незаконною та зобов’язати відомство зареєструвати статути».

Як повідомляють в УПЦ (МП), «представники Мінкультури на судове засідання не з’явились, хоча були повідомлені належним чином, та заперечень на позов до суду не надали».

На думку голови Юридичного відділу УПЦ прот. Олександра Бахова, така поведінка є спробою затягнути розгляд справи та проявом неповаги до учасників судового процесу. Зокрема він зазначив: «Тривалий час представники Мінкультури у ЗМІ активно доводили, що статути релігійних організацій УПЦ не відповідають законодавству, а коли справа дійшла до суду, то вони зникли. Тож схильний розцінювати це як спробу затягнути розгляд справи та прояв неповаги до учасників судового процесу».

«Через півтора роки Мінкультури повернуло одинадцять статутів із формулюванням на доопрацювання. Такі дії ми вважаємо незаконними. Окрім того, що Міністерство порушило трьохмісячний термін, відведений для проведення реєстрації, то ще й вигадало нову форму відповіді «повернути на доопрацювання». Так як за законом Міністерство повинно було або відмовити у реєстрації із зазначенням причини або зареєструвати статути. Якщо статути не відповідають законодавству, то навіщо їх тримати півтора роки?», – говорить прот. Олександр Бахов.

Як РІСУ вже повідомляла, в ході засідання протоєрей Олександр Бахов виступив з протестом проти фотозйомки журналістом РІСУ, оскільки він вважає, що «редакція порталу має упереджене трактування статті 8 закону про свободу совісті». Однак суддя відхилив це клопотання.